林肯號水兵跳海輕生獲救竟面臨懲處！被控裝病逃勤務 家屬批不公

美國海軍林肯號（USS Abraham Lincoln）航空母艦打擊群在艱苦的部署期間，共有8名水兵試圖跳海輕生，其中一人事後卻形同遭到懲處，如今決定出面發聲。

國會山莊報30日引述紐約時報報導，19歲的麥凱維（Nicholas McKelvey）是直升機中隊的航空機械維修人員。他表示，自己當時在酷熱的飛行甲板上工作，每班長達12小時，食物供應有限，不僅錯過女兒出生，姻親也正與癌症搏鬥。8月3日，也就是林肯號部署第255天，他終於承受不住，跳入阿拉伯海。

紐時查閱的美國海軍紀錄顯示，麥凱維跳海後獲直升機機組人員救起，50分鐘後返回艦上，但事件報告似乎對他的跳海動機抱持懷疑態度。一名軍官在報告中承認，這次部署「相當艱苦」，因此「出現人員跳海並不令人意外」。不過，該軍官也表示，麥凱維的「動機尚未確定」，而且「他跳海時的情況似乎有可疑之處」，因為他當時穿著可作為漂浮裝置使用的「浮力背心」（float coat）。

麥凱維說：「我只是不想再待在那裡了。如果我會因此而死，那也只能這樣。」他接著說：「很顯然，我當時是想回家。我沒有脫掉浮力背心，因為如果我命不該絕，就會有人來救我。但這都無所謂，如果我命中注定要死，那死了也就死了。事情就是這麼簡單。」

海軍29日採取行動，準備讓麥凱維退伍，指控他為了提早結束部署而假裝出現心理健康危機。這項處置也將使他失去依據《退伍軍人權利法案》（GI Bill of Rights）獲得教育補助的資格。麥凱維與妻子賴瑞（Samantha Larry）出面發聲，認為他在跳海前後都未獲得充分的心理健康照護，遭到懲處並不公平。

林肯號上有超過5000名軍人，卻只有6名心理健康專業人員。紐時報導，麥凱維表示，他6月曾前往艦上醫療單位尋求心理健康照護，卻被要求改與隨艦牧師談話，但他拒絕了這項安排。賴瑞表示：「他們不願為發生在他身上的事，以及艦上其他多名水兵的遭遇負起責任。我不認為他們在乎。」

根據紐時查閱的指控文件，海軍以詐病逃避勤務（malingering）及「擅離職守」（absence without leave）兩項罪名指控麥凱維，理由是他跳海時離開工作崗位。賴瑞進一步指出：「他們更在乎自己呈現出什麼形象、別人怎麼看待他們。他們不希望任何人看見那些不好的事情。」

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