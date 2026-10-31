美期中選舉白熱化 川普取消2州造勢集會後又恢復

美國期中選舉將決定國會控制權歸屬，選戰進入最後白熱化階段，總統川普今天堅稱共和黨「有機會」成功。

法新社報導，川普昨天取消堪薩斯州和愛荷華州兩場造勢集會，引發外界對他健康狀況與選情的質疑，他今天改變心意恢復行程。

川普談到他的造勢集會時說：「這些在全國各地的活動都充滿了愛。」隨後接連抨擊在11月3日選舉中角逐聯邦參、眾議院席次的民主黨候選人。

川普今天晚間在佛羅里達州岱托納（Daytona）告訴群眾，舉辦這些集會活動「只有一個非常簡單的理由：阻止仇恨美國的共產主義者接管美國國會」。

川普重申承諾，若共和黨保住國會兩院控制權，他將向美國每位成年公民發放5000美元。專家質疑他是否有法律權限發放這筆錢。

川普稍早向媒體坦言，執政黨時常在期中選舉失利。他還說：「我認為我們有機會表現不錯，也許非常好。」

川普表示，他原本取消這兩場集會活動改辦線上造勢，但愛荷華州與堪薩斯州的共和黨人士打電話來，「他們說如果能親自去，會比電話造勢更好」。

川普本週稍早曾說他聲音沙啞，昨天被問到是否因為「厭倦奔波」才取消堪薩斯州行程時大發雷霆，厲聲說「我感覺好極了」，並稱共和黨籍聯邦參議員馬歇爾（Roger Marshall）狀況「非常好」，因此他已無須前往堪薩斯州。

政治策士費伊（Mike Fahey）告訴法新社，現年80歲的川普突然改變心意，很可能是因為外界質疑他的體力，「我猜川普不太喜歡這種說法，而將這些活動排回行程是讓這種說法最快消失的方式」。