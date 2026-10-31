美期中選舉民主黨若奪回國會多數 對台軍售等四大影響一次看

美國11月3日即將舉行期中選舉，南華早報31日報導，分析人士指出，儘管國會議員對中國可能仍普遍維持鷹派立場，但民主黨只要掌控參眾兩院其中一院，就可能加強審查總統川普與北京的往來。

曾任參議院外交關係委員會東亞暨太平洋小組委員會首席幕僚的崔斯特（Sarah Trister）表示，國會控制權若易手，可能改變國會監督的重點。共和黨先前大致給予川普施政空間，但民主黨可能要求政府在中國政策上承擔更多責任。她說：「我不認為國會民主黨人上台後，會試圖全面重新定位美中關係。」

不過，若民主黨取得多數席次，就能運用傳票權等手段挑戰政府決策，包括強制證人作證及取得文件。崔斯特認為，民主黨屆時將運用這些權力。她指出，民主、共和兩黨大致認同中國構成安全與經濟風險，但民主黨傾向她所稱的「戰略性脫鉤」。

隨著川普尋求與中國國家主席習近平建立更友好的關係，分析人士預期，科技、貿易、台灣、人工智慧（AI）及關稅等議題，都可能成為國會審查焦點。

對中AI政策雙管齊下

布魯金斯研究所研究員陳凱欣（Kyle Chan）表示，民主黨目前對中國問題立場不一。參議員舒默（Chuck Schumer）等傳統溫和派一直主張加強出口管制，也公開批評川普放寬管制，或未採取更強硬的立場。

陳凱欣指出，部分進步派黨員對此看法較為複雜，也可能有興趣「嘗試與中國在AI領域合作」。他預測，若民主黨掌控國會，可能在AI與科技議題上採取雙管齊下的策略，一方面試圖堵住出口管制漏洞，推動《硬體技術管制多邊協調法案》（MATCH）等法案；另一方面則可能「與中國建立更多AI領域的溝通管道，並嘗試提出不同的構想」。

國際危機組織（International Crisis Group）專家韋恩（Ali Wyne）則認為，若民主黨重新掌控國會其中一院或兩院，將會「更積極」推動美中AI領域合作。他指出：「還有其他多位知名民主黨參議員也曾表示，美國與中國需要合作。這不是因為信任中國，也不是因為未來會信任中國，而是因為在這個問題上犯錯的代價實在太高。」

限制川普關稅權力

大西洋理事會副主席利普斯基（Josh Lipsky）表示，關稅是川普第二任期的核心政策之一，但若民主黨掌控國會，這項政策可能出現轉變。他指出，民主黨已誓言取得國會控制權後，將設法限制關稅措施。利普斯基預測，民主黨將推動立法，試圖恢復國會的貿易權限，包括要求維持關稅須經國會批准，並限制政府援引某些法律條文加徵關稅。

利普斯基表示，川普會否決任何送交他簽署的這類法案，但這些法案可能為2028年及之後的政策建立框架，部分對中關稅仍可能保留。他說：「看看拜登總統對中國電動車課徵的100%關稅，對吧？這避免了我們的市場出現歐洲目前的情況，也就是大量廉價中國電動車湧入。」

國會目前也正審議一項獲得跨黨派支持的法案，擬將禁止中國製造聯網汽車的規定明文入法。利普斯基表示，哪些關稅應該保留，以及中國利用關鍵礦產採取報復措施等問題，都將在未來兩年成為爭論焦點。

加強監督對台軍售

台灣仍是美中關係最敏感的議題之一，對台軍售及美國年度國防法案相關條款，也是國會關注的重點。德國馬歇爾基金會中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）指出，民主黨若取得國會控制權，可能透過國防授權與支出程序，或在掌控參議院後主導議程，擴大對台政策的影響力。

她說，民主黨屆時可能推動多項監督措施，包括對已批准武器的交付、新軍售案的通知、台灣安全資金的使用及交付延誤報告訂定相關規定，並要求政府說明暫停軍售或對軍售附加條件的理由。

葛來儀指出：「如果民主黨掌控參眾兩院，就可能推動立法，對政府政策施加限制。例如，獲得兩黨議員共同提案的《對台六項保證法案》（Six Assurances to Taiwan Act），可能會獲得更多推動通過的動力。」

調整對中監督方向

如果民主黨取得多數席次，就有望掌控國會重要委員會，由對中政策優先事項不同的議員出任領導職務。其中最受關注的變化之一，是眾議院中國問題特別委員會（House Select Committee on China）可能換人領導。該委員會民主黨首席議員卡納（Ro Khanna）將有機會接替共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）。

葛來儀表示，即使國會控制權易手，中國問題特別委員會仍可能繼續存在，但工作重點可能轉向人權議題。韋恩認為，如果卡納出任主席，可能帶領委員會朝向「更有成效的方向」發展。他指出，卡納清楚認識中國對美國國家利益構成的各種挑戰。韋恩也認為，國會整體對中政策方向不太可能出現重大改變，但多項因素可能讓民主黨有更大的政治空間，挑戰川普政府的做法。

韋恩說：「多項因素匯集，包括川普對中政策不按常理出牌、美國民眾對中國的觀感逐漸轉暖，以及美國盟友與夥伴對華府不可靠且難以預測的疑慮日益加深，都可能為下屆國會議員創造更大的政治空間，倡議不同的政策做法。」