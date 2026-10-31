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美大選教宗良十四世透過郵寄投票 創歷史先例

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
教宗良十四世。法新社
教宗良十四世。法新社

梵蒂岡新聞室今天表示，教宗良十四世（Pope Leo XIV）已在美國期中選舉中透過郵寄方式完成投票，這位出生於美國的教宗創下歷史先例。

路透社報導，梵蒂岡表示：「他延續長期參與公民事務的慣例，已在芝加哥寄出郵寄選票。教宗表達了他的信念，認為公民有權利也有義務參與民主程序。」

梵蒂岡並未透露良十四世將票投給哪些候選人。

現年71歲的良十四世出生於芝加哥，是首位出生於美國的教宗。根據威爾郡（Will County）書記官辦公室網站資料，教宗是以本名普瑞弗斯特（RobertFrancis Prevost）透過郵寄方式投票。

由於民眾對生活成本居高不下與伊朗戰爭感到不滿，美國總統川普的支持度持續下滑，影響共和黨同僚在11月3日選舉中保住國會參眾兩院多數席次的機會。

良十四世剛就任教宗時，川普曾多次對他提出批評，稱他在犯罪問題上「軟弱」、表現「糟糕」。

教宗今年3月表示，上帝會拒絕那些發起戰爭、「雙手沾滿鮮血」者的祈禱。4月時，他稱川普威脅摧毀伊朗文明的言論令人無法接受，先前也拒絕加入川普針對加薩提出的所謂「和平理事會」（Board of Peace）倡議。

良十四世也敦促，應對美國對待移民的方式進行「深刻反思」。

在民主黨鐵票倉伊利諾州，選民將選出接替即將退休的聯邦參議員杜賓（Dick Durbin）的人選，並決定是否讓州長普里茨克（JB Pritzker）連任。

教宗於10月13日接受手術切除右肺下葉，並被診斷出罹患肺腺癌，這是最常見的肺癌類型。醫師表示，他不需要進一步的治療。教宗預計將於下週前往南美洲。

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