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美期中選舉倒數 川普週末電話、實體造勢衝刺共和黨選情

中央社／ 華盛頓30日專電

美國關鍵的期中選舉進入倒數階段，美國總統川普稍早取消原定週末在堪薩斯州與愛荷華州的造勢行程，改以電話連線進行，但隨後計畫又出現變化。川普今天證實，週末仍將前往這2州參加實體造勢活動，為其所屬的共和黨衝刺選情。

期中選舉將於11月3日登場，在選前的最後一個週末，川普（Donald Trump）原先預計出席10月31日在堪薩斯州及11月1日在愛荷華州的實體造勢集會。不過，昨天傳出川普取消這2場行程，將改以電話連線的方式在全美各地集會中為共和黨候選人拉票。

川普今天下午在白宮橢圓形辦公室向媒體表示，「我們週日要前往堪薩斯州和愛荷華州」，明天則要舉行多場電話連線造勢活動。

他說：「我們想要確保能拿下堪薩斯州，也想要確保能贏得愛荷華州。」

川普還說，11月2日也會為共和黨國會議員舉辦相當多場電話連線造勢活動。

美媒「國會山莊報」（The Hill）今早報導，先前堪薩斯州與愛荷華州實體造勢活動改為電話連線的消息引發外界對川普縮減實體選舉行程原因的各種揣測。

報導引述知情人士表示，川普將恢復這2州的實體造勢活動。這名人士指出，造勢活動是為了行程調配而重新安排，以配合川普最近新增的數十場電話連線造勢活動。

堪薩斯州及愛荷華州的實體造勢集會將於11月1日舉行。

即將到來的期中選舉被視為川普2.0執政期中考，選舉結果將決定國會由哪個政黨主導。近來幾週，川普跑遍全美多場造勢集會，全力為黨籍候選人站台。

共和黨目前正力拚保住聯邦參、眾兩院多數席次，對共和黨而言，若失去其中一院的控制權，恐使川普在任期後兩年的施政難度大幅增加。

「國會山莊報」指出，堪薩斯州及愛荷華州被視為這次期中選舉的關鍵戰場之一，由於選民對川普及其經濟政策感到不滿，共和黨在這2州的選情似乎處於劣勢。

美國無黨派網站「庫克政治報告」（The CookPolitical Report）將這2州的選戰預估為「勢均力敵」（toss-ups）。

昨天公布的美國有線電視新聞網（CNN）民調顯示，現任堪薩斯州聯邦參議員、共和黨籍的馬歇爾（Roger Marshall）落後民主黨挑戰者韓密爾頓（AdamHamilton）4個百分點。

另外，本月稍早公布的美國愛默生學院（EmersonCollege）及「國會山莊報」聯合民調顯示，愛荷華州現任的共和黨籍聯邦眾議員辛森（Ashley Hinson）僅領先民主黨候選人圖瑞克（Josh Turek）2個百分點。

共和黨 川普 期中選舉

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