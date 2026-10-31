共諜疑雲 黃仁勳：與黃樂只是例行往來

輝達執行長黃仁勳廿九日接受彭博訪問時說，輝達和新加坡資料中心公司Megaspeed的往來正常；自己與Megaspeed高階主管黃樂（音譯，Alice Huang）只是例行往來，和他平常與中國大陸客戶及陸企高層打交道的方式相同，且黃樂已離開Megaspeed，美國政府也未曾告知他對黃樂的懷疑。

黃樂涉嫌協助將輝達先進人工智慧（ＡＩ）晶片轉運至大陸，並向北京洩漏情報。美國總統川普約一年前聽取相關簡報，但決定按兵不動。

據美國出口管制規定，大陸不得購買輝達先進ＡＩ晶片，即圖形處理器（ＧＰＵ）。黃仁勳對彭博表示，輝達和Megaspeed高層的關係並無不當；輝達也已查核確認Megaspeed沒有非法將輝達ＧＰＵ運往大陸。

黃仁勳強調，「每顆（ＧＰＵ）都清點過了。我認為，美國政府也做了同樣的事」，且他與黃樂的互動只是例行往來。

紐約郵報卅日報導，大陸「私募排排網」有一名女子的外貌，和與黃仁勳合照的一名女子相符，私募排排網並標註她是「基金經理黃樂」，還列出她擔任上海合熙投資管理公司執行董事。其經歷相當亮眼，具四年媒體業及八年證券業經驗，曾任湖南衛視和央視記者、滙豐銀行（ＨＳＢＣ）私人銀行部門總裁助理及中信證券證券業務部門副總裁。

黃樂被認為是一位成功商人，也未受任何正式不法行為指控。雙黃無親屬關係。最先披露黃仁勳與疑似共諜往來的紐約時報雖形容兩人關係密切，但也坦言無法確認究竟有多密切。

Megaspeed對紐時說，該公司高層對此嚴肅看待，將查明相關指控的真相，已聘外部律師展開內部調查，也通知美國政府將全力配合。大陸外交部發言人郭嘉昆卅日在例行記者會說，相關報導捕風捉影，純屬對大陸汙衊抹黑。