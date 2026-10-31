黃仁勳陷間諜伴身疑雲 回應紐時報導澄清「往來正常」

在紐時披露一名與輝達執行長黃仁勳往來的新加坡資料中心業者Megaspeed主管黃樂（Alice Huang），遭美國認定為中國大陸間諜後，黃仁勳29日表示，輝達與Megaspeed的往來「正常」，沒有不尋常之處。

黃仁勳29日接受彭博資訊訪問時說，輝達和Megaspeed主管群的關係很恰當。黃仁勳說，他和黃樂的互動，就是例行與中國大陸客戶級主管的互動方式，而且黃樂已離開Megaspeed，「我們的關係、我們的互動都和Megaspeed有關，完全正常，沒有不尋常的地方」，美國政府也未告知他關於黃樂的嫌疑。

輝達也已確認Megaspeed主管並未違法把輝達的人工智慧（AI）晶片，運往中國大陸。

他說，「我們研究了他們（Megaspeed）對我們繪圖處理器（GPU）的部署，逐一點算」，「我認為美國政府也已這麼做」。

此前，紐時報導，美國政府正在調查Megaspeed的主管黃樂，是否涉嫌提供資訊給中國大陸政府，可能是協助中國大陸規避出口管制的情報人員。

2024年6月，就在Megaspeed開始採購晶片的幾周前，LinkedIn上刊登的照片顯示，黃仁勳與黃樂在台灣一場科技展會結束後，一同現身台北一家酒吧，與其他AI業界高階主管共飲威士忌。2025年5月，當時他們與其他AI供應商共進商務晚餐後，正離開台北一家餐廳。黃仁勳在餐廳外接受台灣記者採訪時，黃樂則在他身後等候。

大約一年前，美國總統川普聽取了相關情報，但決定暫不打草驚蛇，擔憂若採取行動，可能擾亂輝達的晶片銷售，並進一步為美中貿易關係添變數。