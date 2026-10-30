快訊

進一步救市？台股暴跌1156.5點一片慘綠 金管會說話了

立院三讀毒駕累犯最重可判死 家屬質疑：第一個被撞死的就不是人？

不如住飯店！他見宜蘭露營「2人1帳1.68萬元」嚇壞 網嘆：有錢才國旅

聽新聞
0:00 / 0:00

與黃仁勳關係密切…新加坡女高管遭美認定為陸間諜 陸外交部回應了

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆30日駁斥紐約時報有關黃仁勳的報導。圖為郭嘉昆先前主持記者會。（歐新社）
大陸外交部發言人郭嘉昆30日駁斥紐約時報有關黃仁勳的報導。圖為郭嘉昆先前主持記者會。（歐新社）

美國紐約時報昨天發表獨家新聞，稱一位中國大陸女性高管與輝達CEO黃仁勳關係密切，而美國情報機構表示，該女士是中共的情報人員。對此，法新社30日下午向大陸外交部發言人郭嘉昆提問，郭嘉昆則表示，「有關報導捕風捉影，純屬對中國的污蔑抹黑」。

紐約時報報導，因涉嫌向中國大陸轉運輝達的先進人工智慧晶片，總部位於新加坡的數據中心公司Megaspeed的大陸籍高管Alice Huang黃樂（音）此前受到調查。現在美國官員得出結論，認定該高管是一名向北京傳遞信息的中共間諜。美方在對黃樂的監視中發現，她與黃仁勳建立了密切聯繫。

輝達表示，僱傭黃樂的Megaspeed公司與任何地區客戶並無區別，且公司此前已對該新加坡企業向中國大陸走私晶片的指控進行了調查，得出了否定的結論。Megaspeed在給紐時的一份聲明中表示，其「現任領導層極其嚴肅地對待此事，並致力於查明這些指控背後的事實」，同時還稱，「已聘請外部法律顧問開展徹底的內部調查，並已告知美國政府我們承諾全力配合」。

此外，對於有消息稱，美國有關監管機構已決定禁止所有中國大陸實驗室開展智慧手機等美國電子設備的檢測業務。郭嘉昆則表示，美方泛化國家安全概念、濫用國家力量，無理打壓中國企業，中方對此表示堅決反對、強烈不滿。美方做法嚴重阻礙中美企業正常經貿往來，不符合包括美國企業及消費者在內的各方利益。他說，「中方將採取必要措施，堅定維護自身正當合法權益」。

編輯推薦

黃仁勳 中共 情報 新加坡 輝達 美國 間諜

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃仁勳身邊有中國美女間諜！紐時爆美方監控內幕 川普早知情卻未行動

被爆身邊有中國女間諜？黃仁勳：客戶例行往來

紐時揭身邊有中國間諜？黃仁勳親回應：與對方往來正常

紐時：川普和黃仁勳關係太好 Nvidia晶片管制受阻

相關新聞

與黃仁勳關係密切！陸籍女高管疑是北京間諜 美媒起底驚人履歷

美國情報機構監控與輝達執行長黃仁勳密切接觸的新加坡資料中心業者中國籍高管黃樂（Alice Huang），美國官員認定她是中國間諜，涉嫌替北京蒐集情報。紐約郵報30日報導，黃樂的履歷顯示，她曾任職於知名電視台及全球大型銀行。

與黃仁勳關係密切…新加坡女高管遭美認定為陸間諜 陸外交部回應了

美國紐約時報昨天發表獨家新聞，稱一位中國大陸女性高管與輝達CEO黃仁勳關係密切，而美國情報機構表示，該女士是中共的情報人員。對此，法新社30日下午向大陸外交部發言人郭嘉昆提問，郭嘉昆則表示，「有關報導捕風捉影，純屬對中國的污蔑抹黑」。

4度測謊未過…美陸軍中將認了洩烏伊機密 赫格塞斯怒解職

根據美國新聞網站Axios取得的一份內部調查報告，五角大廈最高軍事規劃官員席爾維亞在4次測謊未過後，承認在一年期間內向不...

是否真有「藍潮」？投票日幾個時間點是觀察指標

保守派智庫「倫理暨公共政策中心」(Ethics and Public Policy Center)資深研究員歐森(Henry Olsen)在華盛頓郵報撰文分析，今年期中選舉是否真的出現「藍潮」(blue wave)，11月3日投票日當天幾個時間點是觀察指標，一般民眾也能像專家洞察開票結果。

波士頓聯邦地方法院法官：白卡受益人 不必證明體弱無法工作

波士頓聯邦地方法院法官斯登(Richard Stearns)29日裁定，享用聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)的慢性病病患，不用受到川普政府新增工作規定的約束，不必證明自己的病情嚴重影響工作能力，就能取得「身體虛弱」(medically frail)豁免資格。

被爆身邊有中國女間諜？黃仁勳：客戶例行往來

紐約時報29日獨家報導，人工智慧(AI)晶片巨頭Nvidia輝達(另譯英偉達)創辦人黃仁勳(Jensen Huang)已經成為中國間諜網鎖定目標，與黃仁勳關係密切的中國女企業家、新加坡雲端服務商Megaspeed高層主管黃樂(Alice Huang或Huang Le)被美國官員發現是中國情報人員，負責傳遞訊息給北京；川普總統大約一年前聽取調查結果簡報，但後來選擇按兵不動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。