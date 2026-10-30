4度測謊未過…美陸軍中將認了洩烏伊機密 赫格塞斯怒解職

根據美國新聞網站Axios取得的一份內部調查報告，五角大廈最高軍事規劃官員席爾維亞在4次測謊未過後，承認在一年期間內向不同媒體的兩名記者，洩漏有關烏克蘭與伊朗的機密資訊。

一名美國官員表示，陸軍中將席爾維亞（Brett Sylvia）因涉不當行為，本週遭戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）解職。報告指出：「他在多次測謊過程中都未能過關。」

這份報告指控席爾維亞「未經授權向媒體透露資訊」，並指出他「為了釐清此事，配合回答有關與媒體互動的問題，並提供私人手機供數位鑑識檢查」。

根據內部報告與美國官員說法，席爾維亞早在2025年6月就開始洩密，當時主流媒體尚未被逐出五角大廈，之後還持續透過安全通訊應用程式Signal透露資訊，另有一次是在維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）的一家Silver Diner餐廳。

報告提到：「在這家餐館的會面之所以發生，是因為『姓名經塗黑處理者』在兩次會面之間，遭撤銷五角大廈的出入權限。」

報告指出：「在餐館會面期間，（席爾維亞）依據他閱覽一份機密報告時所做的筆記，向『姓名經塗黑處理者』口頭提供關於美國援助烏克蘭的資訊。」

根據報告內容，涉案記者當時正在撰寫一本書，與席爾維亞兩度會面。報告也強調，席爾維亞「並未（與五角大廈公共事務辦公室）協調這些會面，也未在向記者提供資訊前尋求審查」。

美國官員懷疑，席爾維亞刻意刪除他與其中一名記者在Signal上的所有聯繫紀錄，但假裝是不小心刪除的。

報告指出：「在6月到7月間的某個時間點，席爾維亞收到『姓名經塗黑處理者』傳來的Signal訊息。席爾維亞記不起那封訊息確切談了什麼。但他認為與伊朗有關。」

報告提到：「他表示，他沒有回覆那則訊息，而是將之刪除。在刪除過程中，他認為他一併刪除了與『姓名經塗黑處理者』的整串訊息。這使原本會留存在他私人手機Signal上的訊息與通話紀錄遭到清除。」

報告指出，至於另一篇報導，席爾維亞「承認自己是報導中引述的20名官員之一」，這篇報導批評五角大廈領導階層。

另一名美國官員告訴Axios，代理陸軍部長泰爾（Adam Telle）與他的辦公室曾遊說參謀首長聯席會議發布聲明力挺席爾維亞，「以盡量降低未來指控他洩漏機密資訊所造成的損害」。

然而，在戰爭部內部有人向參謀首長聯席會議透露席爾維亞遭革職的原因後，參謀首長聯席會議撤回那份聲明。

路透社報導，隨著不受歡迎的伊朗戰爭進入第9個月，赫格塞斯全面追查涉嫌向新聞媒體洩漏資訊的官員，而席爾維亞遭撤職是這波行動中最引人注目的結果之一。

赫格塞斯採取的措施包括成立一個五角大廈專案小組來追查洩密來源，並在調查時對高階官員廣泛進行測謊。去年，他推出一項媒體政策，引發新聞機構質疑是否符合法律規定，並撤銷拒絕簽署政策的記者採訪證。

席爾維亞曾領導參謀首長聯席會議的戰略、計畫暨政策局（Directorate for Strategy, Plans, and Policy），這個機構在美軍內部稱為J5，是協助向美軍最高階官員、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）提供建議的關鍵職位。

席爾維亞先前曾領導美軍陸軍第101空降師（101stAirborne Division）。他遭解職的消息是由「大西洋月刊」（The Atlantic）率先披露。

美國總統川普誤將席爾維亞認作女性，表示這名美國高階將領「陷入麻煩」。他說：「我們正全力追查洩密者，她將陷入大麻煩、長期的麻煩」。路透社無法立即聯繫到席爾維亞取得回應。