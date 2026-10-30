川普拿不到諾貝爾獎嗆挪威屎坑國家！旅遊局神回擊：讓屎坑再次偉大

自己的國家若被美國總統川普痛罵為「屎坑國家」（shithouse country），有些人可能會感到相當難堪。但挪威旅遊局（Visit Norway）卻選擇另闢蹊徑，大方展示國內一些最美麗的公共廁所。

衛報報導，川普本月稍早痛批諾貝爾和平獎頒給南非人權律師、前國際刑事法院法官皮萊（Navi Pillay），並表示：「這是挪威這個國家，以及做出如此可恥、令人難堪決定的人，永遠洗不掉的汙點。我從來沒聽過這個人。諾貝爾和平獎的公信力已經永遠毀了。挪威，我們不會忘記這件事的。」

川普25日在密西根州一場期中選舉造勢活動上，再度因未能獲得諾貝爾和平獎而痛罵挪威。他宣稱：「坦白說，挪威爛透了。事實上，挪威已經變成一個屎坑國家。」

川普過去也曾以類似字眼形容海地、利比亞、索馬利亞及葉門。他還在造勢活動上說，歡迎某些國家的移民，但不包括挪威，「因為我沒拿到諾貝爾獎」。

挪威旅遊局幾天後在官網發文反問：「這些是世界上最棒的屎坑嗎？」接著又寫道：「挪威讓屎坑再次偉大！」並展示國內多座引人注目的公共廁所照片，還說：「這些廁所值得一訪，不管你是真的很想上廁所，還是根本沒有這個需要。」

挪威旅遊局表示，在全國18條指定的景觀公路沿線，頂尖建築師受託將原本不起眼的路邊廁所改造成值得專程造訪的景點，其中有幾座還獲得國際建築獎項。許多廁所造型獨特，每座都坐擁壯麗景色，有的俯瞰峽灣，有的位於湍急河流與瀑布旁，還有的坐落在風景優美的觀景地點。這些廁所「邀請你放慢腳步、欣賞風景，即使不需要上廁所也一樣」。

卑爾根大學（University of Bergen）修辭學教授凱爾森（Jens Kjeldsen）認為，挪威旅遊局的回應相當得體。他接受挪威公共廣播電視台（NRK）訪問時說：「這就像幼稚園裡的霸凌者。如果你太認真回應，霸凌者就贏了。」

挪威旅遊局資深顧問葉戈羅娃（Evgenia Egorova）也向NRK表示，觀光局在社群媒體上的反擊獲得極大迴響。她說：「這個世界需要一點笑聲。我們當時想的是：就用善意和一點幽默來回應他們吧。」