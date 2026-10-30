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路透：美軍基地冷凍設備接連故障 五角大廈懷疑遭網攻

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國官員表示，各地軍事基地8月接連發生原因不明的冷凍設備故障，導致食物腐敗，五角大廈正將這些事件視為疑似駭客攻擊，並展開調查。

據報導，其中1名知情官員表示，美軍調查人員已與法國相關單位聯繫。本月稍早法國也發生類似網路攻擊，商用冷凍設備遭到干擾，導致350多間超市的營運受到影響。

五角大廈被問及調查情況時回應，網戰司令部（Cyber Command）旗下的一個單位正「與跨部門及執法合作夥伴密切協調」，但未進一步說明。

美國陸軍刑事調查局（Department of the ArmyCriminal Investigation Division）表示，其網路調查辦公室已參與調查，並正與法國執法機關合作，以進一步了解「歐洲冷凍設備停擺事件」。

路透社檢視軍事基地當時發布的臉書貼文及網站公告後發現，8月下旬發生的故障至少影響6處營區福利社，其中至少1起事件並非冷凍設備單純停止運作，而是冷卻裝置的溫度設定在一夜之間遭調高，導致隔天早晨大量食品失去鮮度或融化。

亞利桑那州華楚卡堡（Fort Huachuca）的臉書帳號8月26日說明，當地冷凍設備「進入除霜模式…裡面的食品確實已經變質」。

這波冷凍設備異常，以及可能涉及網路蓄意破壞的情況，最早由近期成立的部落格Signal and Silence於8月28日披露。軍方調查人員介入，以及他們與法國方面聯繫的消息，則分別由美國軍事報刊「星條旗報」（Stars and Stripes）及英國「每日電訊報」（The DailyTelegraph）報導。

法國的攻擊並非單純讓設備停止運作，而是直接調高設備內部溫度，手法與華楚卡堡的事件類似，部分冷凍設備甚至因此起火。1名超市業者本月稍早估計，這起攻擊在法國造成的總損失可能高達數千萬歐元。

專家先前告訴路透社，法國這起網攻似乎不難得手。丹麥企業丹佛斯（Danfoss）表示，許多遭攻擊設備使用的控制器已經過時，或仍採用舊版韌體，可能讓駭客更容易入侵。

冷凍設備在生鮮食品配送過程中扮演關鍵角色。透過網路蓄意破壞冷藏設施，可能造成嚴重後果，其威脅程度不亞於電力或供水設施遭到破壞。

今年稍早，食品安全產業組織「全球食品安全倡議」（Global Food Safety Initiative）呼籲食安專業人士與資訊科技（IT）主管攜手合作，確保冷凍技術具備「健全的網路安全防護」。

過去美國與其他國家也曾發生駭客蓄意破壞冰箱與冷凍設備的事件。

丹佛斯表示，2022年駭客曾鎖定或入侵俄羅斯及以色列的超市，這些超市使用的是該公司過時版本的冷藏設備控制器。

去年12月，洛杉磯聯邦檢察官指控1名烏克蘭籍女子是某駭客組織成員。該組織於2024年攻擊一家肉品加工廠的冷凍設備，導致設備停擺，超過900公斤肉品因此報廢。

工業網路安全公司Xona Systems執行長摩爾（BillMoore）表示，問題根源在於，這些控制器最初被設計作為獨立運作介面，由技術人員親自到場維修，但如今卻愈來愈常連上網路，一旦遭到網攻，「絕對可能擾亂食品供應鏈」。

五角大廈 網攻 路透

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