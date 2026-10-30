川普取消週末造勢活動 期中選舉前改以電話連線助選

美國總統川普今天取消原定週末在堪薩斯州與愛荷華州的造勢行程。盟友透露，川普歷經長達4週的巡迴輔選後，將改以電話連線在全美各地的集會中為共和黨候選人拉票。

路透社報導，川普告訴記者，他「覺得自己沒必要去堪薩斯州」。堪薩斯州位於美國中西部，同屬共和黨籍的聯邦參議員馬歇爾（Roger Marshall）正與民主黨挑戰者韓密爾頓（Adam Hamilton）陷入一場意料之外的激烈選戰。

談到馬歇爾的選情時，川普表示：「他表現得非常好，我們下週二將迎來一場大勝。」

共和黨全國委員會（RNC）隨後在聲明中表示，也將取消原定在愛荷華州舉行的造勢集會；愛荷華州目前有數場國會議員選戰陷入膠著。

這兩場遭取消的實體集會原定於31日在堪薩斯州沙里納（Salina），以及11月1日在愛荷華州迪比克（Dubuque）登場。

自10月1日以來，川普已在全美19個州舉辦25場造勢活動，經常深入立場友善的共和黨農業與鄉村地區為黨籍候選人站台。11月3日登場的期中選舉，將決定共和黨是否能保住目前在國會參眾兩院的微弱多數優勢。

支持川普的競選募款組織「讓美國再次偉大公司」（MAGA Inc）表示，在投票日登場前，將在至少19個州為川普舉辦一系列「電話連線造勢活動」，其中包括堪薩斯州與愛荷華州。

不過，在11月3日投票前，川普仍預計親自前往數個州的集會造勢，包括明天將造訪佛羅里達州。

川普近來坦承，連續發表超過一小時的競選演說相當具有挑戰性。他26日在密西西比州站台時聲音明顯沙啞，並直言：「上帝創造人的聲帶，可不是為了讓人天天辦造勢。」

川普今天在南卡羅來納州為聯邦參議員葛蘭姆（Darline Graham）輔選。路透社記者詢問他歷經數週造勢後身體狀況如何、是否對到處奔波感到厭倦，川普對此出言譏諷。

川普在登上車隊返回白宮前對這名記者說：「你跟了我兩週，我感覺好得很。」