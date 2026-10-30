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阿拉斯加同名候選人風波 川普政府擬擋選舉認證

中央社／ 羅克山29日綜合外電報導

美國阿拉斯加州聯邦參議員選戰同名候選人風波延燒，川普政府今天提出修正後的起訴書，若共和黨籍現任參議員蘇利文以些微差距落敗，將阻止州政府認證選舉結果。

路透社報導，美國司法部在修正後的起訴書中，引述「紐約時報」（The New York Times）報導內容，稱民主黨操盤手招募另一名同樣姓蘇利文的候選人，企圖瓜分現任參議員丹恩．蘇利文（Dan Sullivan）的選票，以此誤導選民，助民主黨候選人佩爾托拉（MaryPeltola）當選。

知情人士透露，司法部調查這起案件時，共發出40多張傳票和文件調閱要求。

美國期中選舉將於11月3日登場，外界預期這起訴訟恐讓阿拉斯加選情更加混亂。共和黨目前在參院以53席對47席占多數，民主黨須淨增4席才能奪回主導權。

阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）也要求州政府針對這些指控展開調查。

佩爾托拉陣營並未立即針對這份修正的起訴書做出回應，但先前曾表示，他們「與任何一位蘇利文陣營都沒有任何關係」。

紐約時報28日報導，佩爾托拉的幕僚、競選律師與參院民主黨選舉委員會（Democratic SenatorialCampaign Committee）人員合作，招募2名有機會瓜分蘇利文選票的候選人，其中一人就是原為退休教師的小丹尼爾．蘇利文（Daniel J. Sullivan Jr.）。

今年8月遭開除的佩爾托拉前競選經理李歐斯（ElisaRios）向紐時透露，佩爾托拉對這項操作知情。

參院民主黨選舉委員會否認涉入此事，並反控共和黨在其他選區也暗中扶植自己的候選人。路透社無法獨立證實紐時的報導。

小丹尼爾．蘇利文先前接受美國媒體訪問時，否認參選是為了製造混淆或瓜分丹恩．蘇利文的選票。

阿拉斯加 川普 民主黨

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