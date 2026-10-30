美2學者遭中國拘留 金映玉批人質外交籲調高旅遊警示

2名美國學者遭到中國政府拘留至今未獲釋，美國聯邦眾議員金映玉今天批評中國共產黨「人質外交」，把美國公民當成交易籌碼。她呼籲國務卿盧比歐，把中國旅遊警示從第2級升高到第3級「重新考慮旅行」。

金映玉（Young Kim）今天透過新聞稿表示，美國不能也不會容忍敵對外國勢力把美國公民當成可以交換的棋子，包括目前遭拘留的2名學者敏辛（MinZin）及陳友麟（Youlin Chen，前譯陳友林）。

共和黨籍聯邦眾議員金映玉是眾議院外交委員會東亞及太平洋事務小組主席。她今天向國務卿盧比歐（Marco Rubio）發出公開信，指出中國共產黨持續不當拘留美國公民，現行的旅遊警示未能充分反映赴中風險。

金映玉批評：「中國共產黨持續利用人質外交向我國施壓。考慮前往中國旅行的美國民眾有權獲得清楚、誠實的風險評估。」

美國國務院將各國旅遊警示分為4級，其中第2級「提高警覺」（Exercise Increased Caution）提醒民眾注意當地安全風險；第3級「重新考慮旅行」（Reconsider Travel）則代表當地存在嚴重安全風險，建議民眾重新考慮是否前往。

中國目前被列為第2級，美國國務院10月19日更新中國旅遊警示，新增「不當拘留」（WrongfulDetention）風險標記，提醒美國公民注意遭中國政府任意執法、拘留及限制出境的風險，但未提高警示等級。

金映玉在公開信中指出，中國與英國、德國、義大利等美國盟邦同列第2級旅遊警示，其他國家的風險主要來自非政府勢力，但中國對美國公民的威脅則來自國家機關本身，風險持續存在且遍及全國。

她要求國務院將敏辛、陳友麟等遭中國拘留的美國公民案例，列入官方旅遊警示網頁，提醒民眾赴中風險。她並指出，將中國提高至第3級，也能使國務院每半年定期檢討相關安全情勢。

敏辛是緬甸裔美國政治研究員，今年6月應邀前往中國雲南昆明參加學術活動，在機場遭拘留。中國外交部表示，他涉嫌從事危害中國國家安全的間諜活動，美國國務院8月認定他遭到不當拘留。

陳友麟是華裔美籍地震學家，曾參與北韓核試爆偵測研究，2024年11月在北京機場準備返美時遭拘留，面臨間諜罪指控。中國外交部表示依法處理案件，否認美方所稱的不當拘留。

學者遭拘留的問題也引起美國政府高層的關注。美國總統川普9月底證實，他與中國國家主席習近平會談時，曾討論釋放敏辛及香港壹傳媒集團創辦人黎智英等人的問題。