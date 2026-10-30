阿拉斯加州參議員選舉…蘇利文同名之亂 美司法部提告

這次阿拉斯加州聯邦參議員選舉，外界原本預料，共和黨籍現任參議員丹．Ｓ．蘇利文連任十拿九穩，不料殺出同名同姓的挑戰者，弄得選民迷糊。美國總統川普廿八日指稱，「在我看來，這是最高級的選舉舞弊」。

紐約時報廿八日報導，阿拉斯加州民主黨籍聯邦參議員候選人佩爾托拉競選團隊，和民主黨參院選舉委員會（ＤＳＣＣ）黨務人員，曾參與招募名叫丹．Ｊ．蘇利文的男子角逐參議員，旨在分散丹．Ｓ．蘇利文票源，好讓丹．Ｓ．蘇利文落選。

共和黨籍州長鄧利維同日晚間表示，他正下令調查，若佩爾托拉團隊涉案，應面臨刑事起訴或民事處罰。

丹．Ｊ．蘇利文是阿拉斯加小鎮彼得堡的退休教師。他先在全州初選，獲得約百分之二點五的選票而取得期中選舉資格。

佩爾托拉團隊除了找丹．Ｊ．蘇利文參選，還設法唆使其他潛在「攪局者」參選，助民主黨籍候選人當選。

紐時報導披露後，共和黨人紛紛譴責，川普廿八日也在自創社媒真實社群發文，要佩爾托拉退選。

川普寫道，「現已查明，阿拉斯加民主黨人非法搜尋且招募一名叫丹．蘇利文的男子」。川普並在上述發文指控民主黨人在聯邦法院宣誓後，仍做出不實陳述，因此「犯下偽證罪」。他還要求選票不得出現佩爾托拉或「假丹．蘇利文」的名字。

川普廿八日也對媒體說，佩爾托拉與其他涉嫌共謀者皆應被刑事起訴，且佩爾托拉應宣布退選。川普宣稱，「事實證明，這是民主黨的詭計，作弊就是他們最擅長的」。

佩爾托拉團隊及ＤＳＣＣ均否認參與招募攪局者參選。佩爾托拉前競選經理黎奧斯說，佩爾托拉本人並未直接參與此一計畫，但她「絕對知情」。

參議員丹．Ｓ．蘇利文競選團隊則聲明指責佩爾托拉糊弄阿拉斯加選民，「佩爾托拉、她的團隊、該團隊律師及高階幕僚、ＤＳＣＣ和阿拉斯加民主黨人勾結，招募一名候選人企圖蓄意欺騙與迷惑選民，並對此事一再撒謊」。

ＤＳＣＣ發言人指稱，共和黨人過去才一直有類似做法；包括招募一名居住地登記在紐約的囚犯對抗佩爾托拉；共和黨人在本屆及過去的選舉，都曾藉由推舉第三方候選人或「黑馬」候選人，提高共和黨籍候選人當選的機會。

司法部已提起訴訟，請求聯邦法官若阿拉斯加聯邦參議員選舉結果因選民混淆而受影響，就應阻止認證選舉結果，待調查確定投給丹．Ｊ．蘇利文的選票，是否其實原本是要投給丹．Ｓ．蘇利文。

阿拉斯加官員、佩爾托拉團隊及ＤＳＣＣ已請求負責審理的聯邦法官格里森，在期中選舉前，駁回司法部上述訴訟。

阿拉斯加官員也指稱，司法部「根本無權干預州層級的選舉，更不能支持特定候選人；這起訴訟及其尋求的救濟措施，令阿州選舉蒙上陰影」。

紐時報導也提到，招募候選人分散對手選票並不違法，兩大黨在阿拉斯加均曾採用類似策略。