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紐約州祭新法 限制未滿18歲兒少使用AI聊天機器人

中央社／ 紐約28日綜合外電報導

紐約州州長侯可（Kathy Hochul）今天簽署一項新法案，禁止未滿18歲兒少使用陪伴型人工智慧（AI）聊天機器人。這是迄今針對消費者導向AI模型採取的最廣泛限制措施之一。

法新社報導，新規要求OpenAI旗下ChatGPT這類聊天機器人營運商驗證用戶年齡，若用戶未滿18歲，須對他們使用AI介面的某些功能加以限制。

根據規定，若用戶為未成年人，聊天機器人不得生成任何可能讓用戶以為AI「是人類、具有生命或具有人類情感」的內容。

AI不得生成會讓用戶認為AI「與用戶擁有個人關係、專業關係或扮演權威角色」的內容，也不得將生成內容定調為「個人觀點」。

侯可在法案簽署儀式中說：「未成年人再也不能接觸到偽裝成他們朋友、男友或女友的聊天機器人。」

她補充說：「聊天機器人再也無法擁有涉及未成年人身心健康敏感資訊的權限。」

加州和美國其他州早已立法規範聊天機器人，但侯可簽署的新法涵蓋範圍甚廣，引發AI業者反彈。

紐約科技業倡議團體Tech:NYC批評新法規「措辭含糊籠統」，強調「確保兒童使用網路安全無虞，不該意味切斷他們用來學習和為職涯做準備的工具。」

AI巨頭OpenAI和Anthropic均暫未回應法新社提出的置評請求。

為家長提供兒童媒體安全指引的非營利倡議組織Common Sense Media樂見新法通過，稱這是「全美最強力的兒童AI安全法案」。

紐約 聊天機器人

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