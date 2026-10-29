阿拉斯加同名候選人爭議 川普控民主黨舞弊

美國阿拉斯加州聯邦參議員選戰爆出同名候選人風波，美國總統川普今天指控，民主黨非法招募與共和黨參議員蘇利文同名的對手參選，要求將他和民主黨候選人佩爾托拉雙雙除名。

「紐約時報」（The New York Times）日前在調查報導中指出，為了擊敗共和黨籍聯邦參議員丹恩．蘇利文（Dan Sullivan），民主黨操盤人士暗中招募所謂「攪局」候選人，其中一人同樣叫丹恩．蘇利文，企圖藉此混淆視聽，瓜分現任參議員的選票。

法新社報導指出，川普今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「現已查明，阿拉斯加的民主黨人非法搜尋並招募一名叫丹恩．蘇利文的男子。」

川普並指控民主黨人在聯邦法院宣誓後，仍作出不實陳述，犯下偽證罪。

川普要求讓現任參議員蘇利文參選，但選票上不得出現佩爾托拉（Mary Peltola）或這名「假丹恩．蘇利文」；他隨後更向記者表示，佩爾托拉和其他涉嫌共謀者都應被起訴，「在我看來，這是最高級別的選舉舞弊。」

距離11月3日期中選舉僅剩6天，現任聯邦參議員蘇利文對這起事件表達憤慨。

紐約時報指出，招募候選人來分散對手選票並不違法，且阿拉斯加兩黨都曾採用過類似策略。

紐約時報的調查報導中，並未認定這起阿拉斯加事件涉及犯罪，也未能佐證川普的偽證指控。

紐時報導指出，參與這項行動的包括佩爾托拉的資深幕僚與律師，以及參院民主黨選舉委員會（Democratic Senatorial Campaign Committee）黨務官員，並引述多次訪談、數十則簡訊，以及針對競選團隊潛在訴訟所準備的文件。