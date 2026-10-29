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川普考慮打伊朗又有將領離職？赫塞斯突撤美軍最高階戰規主管

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國參謀首長聯席會議「J5」戰略、計畫與政策主任西爾維亞，2025年5月30日在肯塔基州坎貝爾堡出席第101空降師指揮權交接典禮。美聯社
美國參謀首長聯席會議「J5」戰略、計畫與政策主任西爾維亞，2025年5月30日在肯塔基州坎貝爾堡出席第101空降師指揮權交接典禮。美聯社

美國總統川普考慮對伊朗發動新一輪攻擊之際，知情人士向CNN透露，國防部長赫塞斯已將五角大廈最高階戰略規畫軍官撤職。

參謀首長聯席會議（JCS）主席凱恩（Dan Caine）的發言人證實，原任JCS戰略、計畫與政策主任、又稱J5的西爾維亞（Lt. Gen. Brett Sylvia）突然遭撤換。聯合參謀部發言人表示：「主席、聯合參謀部及聯合部隊，感謝西爾維亞服役32年、為國家做出的傑出貢獻，並向他及家人致上最深切的謝意。我們祝福他與家人在迎向新機會及人生下一篇章之際，一切順利。」

JCS官網指出，J5負責向參謀首長聯席會議主席提出戰略、計畫與政策建議，協助主席就各項國家安全議題向總統及其他領導人提供軍事建議，同時考量更廣泛的戰略背景，協調跨部會及盟國夥伴、納入各作戰司令官的觀點與需求，並評估執行《國家軍事戰略》的風險。

西爾維亞曾任美國陸軍第101空降師師長，並在拜登政府任期尾聲，由時任國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）提名出任J5主任。截至28日晚間，他的個人簡歷已從JCS網站移除。官方未說明撤職原因，也不清楚誰將接任。

CNN指出，西爾維亞是川普政府執政、赫塞斯出任國防部長以來，最新一名遭撤換的五角大廈高階軍官。其他受矚目的案例包括陸軍參謀長喬治（Randy George）。川普今年4月釋出計畫升級對伊朗戰爭的訊號，喬治隔天就被迫退休。

此外，赫塞斯還解除20多名資深軍官的職務，逼走與他意見不合的海軍部長，據報也曾介入各軍種的人事晉升，直接影響軍方高層人選。

CNN先前也引述消息人士報導，在西爾維亞之前掌管J5的麥吉（Lt. Gen. Joe McGee），於2025年10月在赫塞斯施壓下離任。消息人士指出，從俄羅斯與烏克蘭問題到加勒比海軍事行動，麥吉經常反對赫塞斯與凱恩的主張。

伊朗 赫塞斯 川普

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