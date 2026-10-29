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美法官駁回扣押加州逾2萬選票請求 批干預選舉
美國聯邦法官今天駁回司法部試圖排除2萬多名加州選民選票的請求。司法部聲稱這些選民可能不具公民身分，法官痛批此舉是公然的選前「干預」。
法新社報導，這起案件在11月3日期中選舉前引發軒然大波。美國總統川普所屬的共和黨面臨失去國會控制權的風險，而這起案件似乎是又一次試圖質疑選舉結果的行動。
民主黨領袖已就這項要求對川普政府提起訴訟，指控共和黨人在投票前對州政府及地方官員施加「威脅與恐嚇」。
美國聯邦地方法院法官卡特（David O. Carter）認同這項說法，拒絕下令扣押選票，並支持由民主黨主政的加州政府。
卡特在裁決書中寫道：「在美國歷史上，從未有過聯邦政府在選舉前夕，企圖脅迫州及地方政府放棄各自依憲法制定的選舉程序，屈服於行政機關意志的先例。」
他還說：「憲法賦予的權利與我們的民主體制正面臨威脅，維護這些權利完全符合公眾利益。」
卡特指出，登記在加州選民名冊上的人，「不應僅因毫無根據的指控，就被剝奪基本權利；這些指控源自一套充滿不確定性與錯誤的程序」。
美國聯邦政府近幾個月來指控加州選民名冊上有19萬名非法選民。
美國聯邦政府最近將這個數字下修至2萬人，並在約10天前、提前投票開始後，緊急提起訴訟，要求阻止加州向這些人寄送選票。
類似的爭議也發生在鄰近的內華達州，但相關指控最後不了了之。川普政府最初指稱，當地有1萬6000名非公民選民，但經過查核程序後，人數降至185人，最後更歸零。
卡特在裁決書中表示：「美國司法部的行動顯示，聯邦官員持續試圖干預選舉，而且這類行為已形成廣泛的模式。」
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