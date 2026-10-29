美以涉新疆強迫勞動為由 禁止進口華大基因等3家中企產品

美國今天以涉及新疆維吾爾族及其他少數民族遭強迫勞動為由，禁止進口華大基因等3家中國企業產品。美國政府指控相關企業涉及新疆基因檢測及監控活動，中方則否認相關指控。此舉正值美中貿易休戰之際，為雙邊經貿關係再添變數。

路透社報導，根據美國國土安全部（DHS）資料，華大基因（BGI Genomics Co Ltd）、華大智造（MGITech Co Ltd）及深圳華大基因科技（Shenzhen BGITechnology Co Ltd），已被列入「防止維吾爾人強迫勞動法實體清單」（Uyghur Forced Labor PreventionAct Entity List）。美國政府表示，深圳華大科技也被稱為華大集團（BGI Group）。

這份名單列出涉及使用或協助使用維吾爾族及其他少數民族強迫勞動，或從新疆維吾爾自治區採購原料的實體。中國駐華盛頓大使館否認這些指控。

美國海關與邊境保護局（CBP）已接獲指示，須阻止清單所列企業的貨物進入美國，除非出口商能提出證據，推翻相關貨物是以強迫勞動製造的推定。

美國政府及人權團體指控，中國當局在新疆設立「再教育營」，維吾爾族及其他宗教、民族少數群體在當地遭受強迫勞動及其他侵害。北京則否認這些指控。

美國國土安全部表示，華大集團及華大基因在新疆進行基因檢測，並與當地政府合作，協助招募、運送、轉移或接收強迫勞動者，並指華大智造向中國政府提供設備及相關支援以進行基因檢測。

美國政府認為，華大集團檢測的基因材料不僅來自當地居民，也包括植物及動物。

總部位於深圳的華大智造否認相關指控，表示這些說法與事實不符，並稱美國業務僅占公司整體業務的一小部分。

華大智造聲明指出，「我們對任何形式的強迫勞動都採取零容忍態度。」

華大集團也發布類似聲明，表示他們從未參與任何形式的強迫勞動，並稱美國業務「僅占集團業務非常有限的一部分」，因此這次列名預計不會對營運造成重大影響。

華大集團聲明，「尊重國際公認的人權及勞動標準原則」。

華大基因尚未回應置評請求。

中國駐美大使館發言人劉暢在聲明中指出：「中方敦促美方立即停止對新疆的攻擊與抹黑，停止操弄所謂的『強迫勞動』議題，停止肆意打壓中國企業。中國一貫反對強迫勞動。目前，新疆社會穩定、經濟繁榮，人民生活安寧。」

美國國土安全部聲明指出，這些公司協助運作大規模監控系統，利用基因材料及其他資訊衍生的數據，支持更廣泛的壓迫行為，包括勞動計畫及拘留措施，而這些行為往往以醫療保健為名進行。

美國國土安全部負責策略、政策與規劃的副部長拉奧（Rob Law）表示，這些企業的行為「顯示它們不願將逐利動機與維護人性尊嚴的基本準則區分開來」。

美國實施這項禁令之際，與中國正處於脆弱的貿易休戰期。

負責管理「防止維吾爾人強迫勞動法實體清單」的美國國土安全部，今天在「聯邦公報」（FederalRegister）公布新增名單。

隨著這3家中國基因體學公司被列入清單，目前遭列名的實體總數已達190家。受影響的商品種類廣泛，從棉花、罐裝番茄，到電子產品及各類設備均包括在內。