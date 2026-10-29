美國土安全部遭駭 逾4.1萬員工個資外洩

專門公開外洩資料的非營利團體「分散式阻斷服務」今天表示，已公開美國國土安全部（DHS）逾4.1萬名員工名冊，包括執行川普移民政策以及監控等敏感領域相關人員資料。

綜合法新社與路透社報導，「分散式阻斷服務祕密」（Distributed Denial of Secrets）稱這批敏感情資源自駭客集團「和平部」（Department of Peace），這個集團甚至開發出一款名為「破冰斧」（Icepick）的工具，方便外界搜尋詳細的員工姓名、所屬辦公室與職務指派。

相關行動人士克里姆（Maia Arson Crimew）在聲明中指出：「這批資料無論是規模還是衝擊力都極為龐大…它以前所未有的視角，揭露國土安全部的組織架構，並點出移民暨海關執法局（ICE）等國土安全部旗下多個機構人員的職務分配。」

國土安全部與移民暨海關執法局都是美國總統川普去年開始第2任總統任期後，下令打擊非法移民的核心機構。

「分散式阻斷服務」共同創辦人貝斯特（EmmaBest）指出，這次洩密「揭露負責監督秘密與臥底行動、政府追捕洩密者的官員身分…以及國土安全部日益升級的強制移送和驅逐計畫中的關鍵人員」。

國土安全部在聲明中表示：「已察覺到潛在的資料外洩事件，並正積極採取行動，以迅速且有效地因應現況」，正致力確保員工獲得妥善保護，並將在「掌握更多資訊後」向公眾更新說明。

這起資料披露事件是過去1個月內，第3起登上新聞頭條的重大政府數據外洩案。

這批外洩資料包括多個國土安全部旗下機構的員工姓名、電話及電子信箱，不僅涵蓋移民暨海關執法局、海關與邊境保護局（CBP）、國土安全調查處（HSI）、網路安全和基礎設施安全局（CISA）等機構，甚至包括員工的職稱與電郵群組，讓外界得以看出哪些探員被分派至特種作戰、監控任務、電腦鑑識以及臥底工作。