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美核設施驚傳火警 當局啟動緊急應變機制

中央社／ 南卡州艾肯郡28日綜合外電報導
美國能源部轄下薩凡納河場址一處核實驗室發生火警並啟動緊急應變，火勢已撲滅，官方表示未見場址外輻射擴散風險。圖為薩凡納河國家實驗室。圖／擷自Savannah River National Laboratory
美國能源部轄下薩凡納河場址一處核實驗室發生火警並啟動緊急應變，火勢已撲滅，官方表示未見場址外輻射擴散風險。圖為薩凡納河國家實驗室。圖／擷自Savannah River National Laboratory

美國能源部轄下一座建於1950年代的核設施今晚發生火警事故，促使當局啟動「場址區域緊急狀態」應變機制，所幸火勢已迅速撲滅。

地方電視台WRDW報導，這起事故不會對薩凡納河場址（Savannah River Site，SRS）廣大範圍外的民眾構成危險。

根據SRS方面說法，薩凡納河國家實驗室（Savannah River National Laboratory）一處地點今天下午5時39分通報發生火災，並伴隨「未經過濾的地面輻射物質外洩」，所幸火勢已撲滅，也無跡象顯示放射性污染擴散至受影響設施外部。

事故發生後，A區（A-Area）實驗室的人員被迫在路障後方就地避難約30分鐘，隨後部分人員獲准離開，其他人仍不得進入管制區域。未參與緊急應變或設施停機作業的員工，也基於預防措施留在安全地點。

當局已禁止車輛進入這處場址，並限制周邊的鐵路與空中交通。

SRS官員正在指揮應變工作，且已通報相關州與地方政府機構。

●薩凡納河場址是什麼？

薩凡納河場址是美國能源部轄下一處規模龐大的綜合設施，佔地約803平方公里，橫跨南卡羅來納州艾肯郡（Aiken）、巴恩韋爾郡（Barnwell）及艾倫代爾郡（Allendale），如今主要負責環境維護與整治、核廢料管理及相關技術領域研究。

這處場址同時肩負核污染清理任務，也是國家安全及核子科學研究的重要基地。

SRS建於1950年代冷戰高峰期，最初名為薩凡納河工廠（Savannah River Plant），負責生產美國核武庫所需的鈽-239與氚。

冷戰結束後，武器生產規模縮減，SRS也從製造核材料轉向處理過去生產活動遺留下的問題。

其H峽谷（H-Canyon）及K區（K-Area）等專門設施，至今仍持續處理並儲存大量的鈽與用過的核燃料，以及過去遺留下的高放射性液體和固體廢棄物。

SRS每年都會進行一次評分制的全場區緊急應變演習、3次緊急應變組織啟動演習，以及超過40次設施層級與兵推演習。

每次演習的情境類型與地點，均依據一項為期5年的計畫決定，以涵蓋場址各區域及可能發生的危險。

核設施 機制 火災

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