美核設施驚傳火警 當局啟動緊急應變機制

美國能源部轄下一座建於1950年代的核設施今晚發生火警事故，促使當局啟動「場址區域緊急狀態」應變機制，所幸火勢已迅速撲滅。

地方電視台WRDW報導，這起事故不會對薩凡納河場址（Savannah River Site，SRS）廣大範圍外的民眾構成危險。

根據SRS方面說法，薩凡納河國家實驗室（Savannah River National Laboratory）一處地點今天下午5時39分通報發生火災，並伴隨「未經過濾的地面輻射物質外洩」，所幸火勢已撲滅，也無跡象顯示放射性污染擴散至受影響設施外部。

事故發生後，A區（A-Area）實驗室的人員被迫在路障後方就地避難約30分鐘，隨後部分人員獲准離開，其他人仍不得進入管制區域。未參與緊急應變或設施停機作業的員工，也基於預防措施留在安全地點。

當局已禁止車輛進入這處場址，並限制周邊的鐵路與空中交通。

SRS官員正在指揮應變工作，且已通報相關州與地方政府機構。

●薩凡納河場址是什麼？

薩凡納河場址是美國能源部轄下一處規模龐大的綜合設施，佔地約803平方公里，橫跨南卡羅來納州艾肯郡（Aiken）、巴恩韋爾郡（Barnwell）及艾倫代爾郡（Allendale），如今主要負責環境維護與整治、核廢料管理及相關技術領域研究。

這處場址同時肩負核污染清理任務，也是國家安全及核子科學研究的重要基地。

SRS建於1950年代冷戰高峰期，最初名為薩凡納河工廠（Savannah River Plant），負責生產美國核武庫所需的鈽-239與氚。

冷戰結束後，武器生產規模縮減，SRS也從製造核材料轉向處理過去生產活動遺留下的問題。

其H峽谷（H-Canyon）及K區（K-Area）等專門設施，至今仍持續處理並儲存大量的鈽與用過的核燃料，以及過去遺留下的高放射性液體和固體廢棄物。

SRS每年都會進行一次評分制的全場區緊急應變演習、3次緊急應變組織啟動演習，以及超過40次設施層級與兵推演習。

每次演習的情境類型與地點，均依據一項為期5年的計畫決定，以涵蓋場址各區域及可能發生的危險。