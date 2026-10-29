歐巴馬經典口號「Yes, We Can」源自她！美國民權領袖伍爾達96歲辭世

曾催生歐巴馬經典競選口號、為無數底層移工爭取生存權益的美國民權領袖伍爾達今天辭世，享耆壽96歲。她打破資方壟斷，為農工贏得尊嚴，更激勵數代美國人投入公民運動。

法新社報導，伍爾達（Dolores Huerta）擔任「聯合農場工人」（United Farm Workers）副主席近40年，這個組織由她和查維斯（Cesar Chavez）共同創立，透過多次罷工與抗議，為數百萬名美國農工爭取更好的勞動條件。

伍爾達的家屬在聲明中指出：「我們深感悲痛地宣布，我們摯愛的母親伍爾達今天辭世，享耆壽96歲…我們知道世界各地許多人和我們同感哀痛，隨後我們將公布相關計畫，以表彰並緬懷她波瀾壯闊的一生與不朽典範。」

伍爾達家屬發言人告訴法新社，伍爾達今天上午在摯愛家人的陪伴下因癌症安詳離世。

政界重量級人士齊聲致哀

伍爾達長達數十年的公眾生涯當中，與美國多名極具影響力的人物往來密切，辭世消息一出，美國政界重量級人物紛紛發文悼念。

美國前總統柯林頓（Bill Clinton）稱讚伍爾達是「親密摯友」和「美國勞工的堅定捍衛者」。他在聲明中說：「見證她的行動，就像見證一位從未停止推動進步的活傳奇，即使這些抗爭有時讓她付出慘痛代價。」

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）在社群媒體發表聲明指出：「蜜雪兒（Michelle Obama）和我深切惦念著伍爾達的家人、所有因她而重獲新生的人們，以及所有從她身上獲得啟發的人。」

美國前總統拜登（Joe Biden）說：「伍爾達為勞工奮戰，她在農田中凝聚人心、走上罷工糾察線，和那些從沒想過得跟她談判的人坐上談判桌。我常說，中產階級造就了這個國家，而工會造就了中產階級，伍爾達將這份信念刻進了骨子裡…正因伍爾達，美國變得更公正、更具尊嚴。」

美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）則提到：「伍爾達和聯合農場工人的心血，是推動加州與全美變革的力量…因為她，移民和勞工贏得更好的薪資、勞動條件、環境保護和投票權。我有幸與伍爾達相識多年，也為能與這位摯友並肩，為勞工家庭和移民權益奮鬥深感自豪。」

加州州長紐松（Gavin Newsom）下令全州降半旗致哀，稱「伍爾達代表了我們最好的一面」，她的努力「排除萬難，扭轉了歷史的軌跡」。

加州聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）則讚揚伍爾達的「勇氣和決心」，稱她「激勵了一代又一代的美國人，讓人們深信集體行動所蘊含的力量」。

從教室走上街頭的抗爭歲月

伍爾達是美國勞工運動史上最重要的女性領袖之一，據路透社報導，在1960與1970年代，「聯合農場工人」在加州農業重鎮中央山谷（Central Valley）的全盛時期，她擔任首席談判代表、罷工組織者、遊說者和改革者。

受惠於「聯合農場工人」談成的集體合約，農場工人贏得工作保障、醫療照護、退休計畫、信用合作社，以及保障休息時間、田間設有廁所、乾淨飲用水和免受農藥危害等工作相關福利。

「聯合農場工人」的經典口號「Si, se puede」也是伍爾達所創，這句西班牙語意思為「是的，我們做得到」，後來也被歐巴馬用於2008年勝選的總統大選競選活動。

即便邁入90歲高齡，伍爾達仍是大學校園巡迴演講的常客，公開發聲抨擊美國總統川普強硬的移民政策；每逢大選期間，她更走遍全美各地，為理念相近的候選人背書站台，並積極推動選民登記。

催生劃時代法案與歷史口號

伍爾達成長於新墨西哥州道森（Dawson）一個墨西哥移民家庭，父母離異後，她在加州斯托克頓（Stockton）度過大部分青少年時光。她的父親曾是名礦工、勞工、工會運動人士與議員；母親則一邊撫養3名子女，同時在斯托克頓經營一間為低收入族群提供住宿的平價旅館。

母親的言傳身教，從小就為伍爾達注入社會運動熱忱。在步入第2段婚姻期間，伍爾達曾短暫擔任學校教師，她說：「我無法忍受看到孩子們餓著肚子、連雙鞋子都沒得穿就來上課。我心想，與其試著教育這群飢腸轆轆的孩子，不如直接組織農場工人改變現狀，更能發揮作用。」

她在斯托克頓推動選民登記，並創立「農業工人協會」（Agricultural Workers Association），隨後結識查維斯，兩人1962年共同創辦「全國農場工人協會」（National Farm Workers Association）。1965年開始針對加州多家葡萄種植莊園，發動一連串長達5年的罷工和抵制運動，後來更擴及萵苣種植業者。

在此期間，「全國農場工人協會」逐步蛻變壯大為「聯合農場工人」，並獲民權領袖金恩博士（MartinLuther King Jr.）力挺。

在當時的美國，拒吃沒有貼上工會認證標籤的葡萄，成了一種明確的政治表態。

各大農場資方最終陸續妥協，相繼與「聯合農場工人」簽署保障合約；1975年，伍爾達的不懈努力也促成加州通過「加州農業勞工關係法」（CaliforniaAgricultural Labor Relations Act），這是全美第一部正式賦予農場工人「集體協商權」的法律。

2012年，伍爾達獲頒美國平民最高榮譽的「總統自由獎章」，她的一生被拍成電影「桃樂絲」（Dolores，暫譯），2017年在日舞影展（SundanceFilm Festival）首映並榮獲多項大獎。

儘管「聯合農場工人」的影響力逐漸式微，但伍爾達的腳步卻從未停歇。2002年，她創立致力基層公民行動的基金會，持續奔走呼籲改革移民法、推動選民登記、爭取婦女權益並力挺歐巴馬的健保改革法案。