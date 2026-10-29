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金錢形塑影響力 美專家：選後國會調查主導政治風向

中央社／ 華盛頓29日專電
美國期中選舉競爭激烈，兩黨廣告支出再創新高。圖為華盛頓特區一處投票所。中央社
美國期中選舉競爭激烈，兩黨廣告支出再創新高。圖為華盛頓特區一處投票所。中央社

美國每隔2年舉行一次大型選舉，兩黨競選經費與政治獻金逐年升高，今年選情激烈，廣告支出越燒越高。長期觀察美國選舉的非政府機構專家馬奎爾指出，民調顯示美國民眾受夠了特定人士影響政治，兩黨都出現政治分化情況，選後會有更多的國會調查。

紐約時報（New York Times）報導，2026年美國期中選舉兩黨支出再破紀錄，至10月中可見的花費超過100億美元，這筆金額高於去年北美電影票房、全球票房最高的100場巡迴演唱會總收入，以及2025至2026年美式足球NFL賽季的廣告金額。

今年期中選舉多州候選人民調呈現拉鋸，除了傳統的搖擺州，共和黨多州基本盤鬆動，大筆選舉經費投入政治廣告，報導指共和黨開銷約高於民主黨11%。

此外，總統川普（Donald Trump）掀起「讓美國再次偉大」（MAGA）運動後，屬民主黨陣營的左派聲勢也在多州興起，被川普直接標籤為共產主義者的民主社會陣營（Democratic Socialists of America），多位候選人民調支持度足以挑戰建制派，甚至形塑2028總統選舉。

華府公民道德責任組織（Citizens for Responsibilityand Ethics in Washington）研究與數據副總裁馬奎爾（Robert Maguire），日前出席智庫全球台灣研究中心（The Global Taiwan Institute，GTI）活動後接受中央社訪問。

專注觀察美國金錢對政治影響的馬奎爾指出，只能說這是一種結構瓦解的現象，過去十幾年各項民調顯示美國人受夠了，某些特定人士擁有真金真銀，花重金就能讓想要的人當選，無論是左派或右派都變得極度分化。

某種程度來看，川普背後的力量讓部分原本支持歐巴馬的選民轉投川普，人們在那個時刻覺得需要打掉重練，需要發生紊亂再重整系統，因體制對他們來說沒有效果。

他觀察，這也有不同的展現形式，川普主義是一種，左派如民主社會人士及其他團體的崛起，又是另一群人已準備好，積極爭取能夠改變一般人生活的解決方案，而不是支持放鬆企業規管，降低富人稅等政策。

民主黨有機會拿下聯邦眾議院過半席次，屆時發動調查及彈劾，恐將主導美國政壇走勢；若一併贏得參議院，還將主導內閣人事安排。

馬奎爾分析，顯著變化將是有關總統的任何違法行徑與貪腐都將面臨調查。國會過去未見調查行動，無人去限制及制定新規範及體制，強制總統與行政部門，依據以美國民眾的整體利益為依歸，而不是他們的金錢利益。

他說，一定會見到更多的調查，國會會制定更多法律以遏止貪腐。對政府規避法令的行為追根究柢調查，希望控制濫權行為。

金錢 國會 政治

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