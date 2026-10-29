拿石油協議拉票 川普：委內瑞拉有望成為美國第51州

美國總統川普廿七日赴德州造勢，是他一個月內第三度造訪德州，目的是替陷入苦戰的共和黨參議員候選人派克斯頓拉票。川普藉機宣傳美國與委內瑞拉達成的石油協議，稱首批一百萬桶委內瑞拉原油已運抵聖體港市，將在德州煉製，還說未來委國可能成為美國第五十一州。

川普在聖體港市造勢時，指著港口附近的油輪表示，美國正迎來「史上最偉大的石油勝利」。他宣稱這批原油是美國「接管」委內瑞拉成果，美國納稅人無須承擔費用，還說美國與委國的石油協議涉及數量將達「數十億桶」。

不過，華盛頓郵報報導，這批原油並非免費取得，而是以遠低於市價購買。這是美國與北美藍能源合夥公司八月簽署協議後交付的首批貨物，該公司由委內瑞拉億萬富翁貝坦庫特掌控。知情人士指出，美方可依協議以每桶卅美元購買該公司百分之廿原油，價格不到市價三分之一。

川普還表示，「委內瑞拉將成為一個繁榮的國家。也許不久的將來，它就會成為一個繁榮的美國第五十一州」。

委內瑞拉只是川普點名想要取得的國家之一，他此前也曾談及取得格陵蘭、加拿大及墨西哥等地。川普今年一月派美軍突襲委內瑞拉，拘捕總統馬杜洛並將他帶往紐約受審。委內瑞拉此後尚未舉行選舉，美國政府扶持委國副總統羅德里格斯擔任代理總統，並與臨時政府達成石油協議。

川普二月底與以色列聯手空襲伊朗後，荷莫茲海峽航運受阻加上中東能源設施遭破壞，導致美國汽柴油和物價飆漲，民眾生活成本大增，引發民怨，導致川普聲望低迷，拖累共和黨選情。

川普這次到德州還邀請國務卿魯比歐一同出席。魯比歐目前兼任白宮國家安全顧問，也是美國對委內瑞拉政策的重要推動者。曾於二○一六年參選總統的魯比歐，被視為二○二八年共和黨可能的總統候選人之一。