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美期中選舉前…聯邦選委會網站遭駭 資金流向透明度受影響

中央社／ 紐約27日綜合外電報導
美國聯邦選舉委員會（FEC）網站遭駭客攻擊，導致該機構電子申報系統在11月3日選舉登場前一週陷入癱瘓。 示意圖／AI生成
美國聯邦選舉委員會（FEC）網站遭駭客攻擊，導致該機構電子申報系統在11月3日選舉登場前一週陷入癱瘓。 示意圖／AI生成

美國聯邦選舉委員會（FEC）網站駭客攻擊，導致該機構電子申報系統在11月3日選舉登場前一週陷入癱瘓。系統中斷雖可能影響選前政治資金流向透明度，但不影響選民投票。

路透社報導，此次駭客攻擊發生之際，所謂的超級政治行動委員會（Super PAC）及不必全面揭露捐款來源的「暗錢」團體正在選前最後幾天投入創紀錄資金。這場選舉結果將決定美國總統川普所屬的共和黨能否在未來兩年繼續掌控國會兩院多數席次。

美國聯邦選舉委員會在聲明中表示：「目前，FEC的電子申報系統已暫時離線，資訊科技人員正設法恢復相關服務。」負責追蹤候選人和政治委員會支出情況的FEC指出，民眾仍可透過網站查詢過去的申報紀錄。FEC在網站發布的狀態資訊顯示，申報系統自美東時間昨晚約10時起便停止運作。

FEC在美東時間今晚約8時發布新的狀態通知說，「已確認問題所在，正在進行修復」。FEC未立即回覆置評要求，而其網站上的通知顯示，該機構的申報系統仍處於離線狀態。

FEC並未參與實際選務工作，因此系統中斷理應不會影響選民投票。

不過，系統中斷確實使相關機構無法提交FEC規定的24小時及48小時支出報告；這些報告揭露政治團體和其他組織針對特定選舉投入的資金。

政治財務合規諮詢公司MBA顧問集團（MBAConsulting Group）合夥人梅勒（Steven Mele）表示：「我26年來從沒見過這種事。」

美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）和聯邦調查局（FBI）均將相關詢問轉交FEC回應。

根據政治廣告追蹤機構AdImpact統計，本屆美國期中選舉的廣告支出和預訂金額迄今累計約達112.1億美元（約新台幣3500億元），成為美國史上最昂貴選舉，超越2024年美國大選所有選戰合計112億美元的紀錄。

這些支出很大一部分來自超級政治行動委員會，這類組織可以接受個人和企業及其他組織無上限的捐款，並在限制相對較少的情況下將資金投入競選活動。

無黨派競選監督組織OpenSecrets的葛拉文（BrendanGlavin）說，過去一週，超級政治行動委員會和「暗錢」團體平均每天投入超過5000萬美元，光是10月20日申報的支出就超過2.5億美元。

葛拉文形容此次系統中斷「事關重大」，因為在申報系統重新上線前，選民將無法掌握相關資金流向。

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