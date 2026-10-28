憂間諜風險 美暫停中國旅客北馬里亞納免簽

美國將暫停中國旅客免簽入境西太平洋屬地北馬里亞納群島的計畫。美國國土安全部表示，這項措施是基於國家安全、間諜活動及移民執法等疑慮；隨著美國重建西太平洋具戰略重要性的軍事設施，當地安全風險也受到關注。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，由於美國目前正重建北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）天寧島（Tinian）空軍基地，鄰近的另一處美國屬地關島（Guam）也設有重要美軍設施，美國國土安全部今天表示，現行的免簽計畫構成「無法接受的安全與執法風險」，因此頒布上述措施。

2025年實施的「經濟活力與安全旅遊授權計畫」（Economic Vitality & Security Travel Authorization Program，EVS-TAP），允許經事先審查的中國旅客免簽入境北馬里亞納群島，每次最長可停留14天。

美國國土安全部今天表示，這項計畫可能遭人利用，針對美國在當地的國防基礎設施從事間諜活動。

● 專家：不可能一邊重建基地 一邊把側門打開

喬治城大學（Georgetown University）紐澳與太平洋研究中心兼任教授布朗（Gregory Brown）表示，為因應安全疑慮而暫停免簽計畫，是合理的做法。

布朗說：「這項計畫讓中國旅客免於接受其他所有觀光客都得經歷的國務院審查及領事面談。我們已經看過這項制度如何遭到濫用。」

他說，2024年及2025年有蛇頭因將中國公民從北馬里亞納群島偷運至關島而遭定罪，其中一些人後來出現在美軍設施內部或周邊。

他說：「與此同時，五角大廈正在重建天寧島機場，你不會一邊重建基地，一邊卻不關側門。」

● 觀光局深感擔憂 恐打擊當地脆弱經濟

這項措施也引發外界對當地觀光經濟的憂慮。儘管近年中國旅客人數大幅下滑，中國仍是北馬里亞納群島的重要客源。

馬里亞納觀光局（MVA）代理主席貝納文特（Vicky Benavente）指出：「2026會計年度，中國旅客占馬里亞納群島入境旅客總數逾20%。在沒有可行替代方案的情況下暫停EVS-TAP，將造成毀滅性打擊。」

布朗表示，華府如何向當地政府與民眾溝通這項政策，同樣十分關鍵。

他說：「如果島民覺得華府未與他們溝通，就逕自做出攸關他們的決定，北京將非常樂意借題發揮。」

布朗認為，華府應在做出安全決策的同時，提供實質經濟援助，例如協助開闢新航線，或在日本、南韓、台灣及菲律賓加強觀光推廣。

● 杜絕赴美生子漏洞 打擊生育旅遊

除了國安疑慮，美國國土安全部也以移民執法問題作為暫停計畫的理由。

聲明指出，免簽制度可能被尋求利用EVS-TAP從事「生育旅遊」（birth tourism）的外籍人士利用，藉此為與美國沒有長期淵源的孩子取得美國公民身分，增加移民執法難度。

美國出生公民權原則上賦予在美國出生者公民身分，相關規定也適用於北馬里亞納群島。這項制度一直是川普（Donald Trump）政府試圖限縮的目標。美國聯邦最高法院6月推翻川普先前限制出生公民權的行政命令後，川普於8月簽署兩道行政命令，繼續尋求限縮出生公民權。