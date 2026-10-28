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洛杉磯首度啟用測速照相 最高罰1.6萬元設60天警告期

中央社／ 洛杉磯27日專電

美國洛杉磯市首度啟用自動測速照相系統，首批26處地點的攝影機已開始運作，超速違規罰款最高500美元（約新台幣1萬6000元），前60天警告期不開罰。

洛杉磯交通局（LADOT）26日啟動「測速安全系統」（Speed Safety Systems）試辦計畫，首批26處測速地點已開始運作，鎖定交通事故頻繁的路段。每處原則上設置2支攝影機，取締不同方向的超速車輛，預計年底前擴大至125處。

車輛超過速限達11英里（約18公里）就會被拍下照片，違規罰款最高500美元（約新台幣1萬6000元）。根據加州法律，每處測速照相設備啟用後，前60天只郵寄警告通知，不會開罰單。

警告期結束後，超速11至15英里罰50美元（約新台幣1600元）、16至25英里罰100美元（約新台幣3200元），超速26英里以上罰200美元（約新台幣6400元）；若車輛時速達100英里（約161公里）以上，罰款提高至500美元。

洛杉磯市政府表示，推動測速照相的主要目的是降低交通傷亡。洛杉磯警察局統計，2025年全市發生290起致命交通事故，已連續3年超過凶殺案件數。交通局指出，2024年約有1/5的死亡車禍與超速有關。

相較於台灣早已普遍使用測速照相，美國各州對這類科技執法的規定不同。

加州過去未開放地方政府使用自動測速照相，直到2023年通過第645號法案，才允許洛杉磯、舊金山等6個城市試辦，洛杉磯直到今年才首度啟用。

測速照相的爭議包括個人隱私、政府監控及執法公平性。人權團體在加州立法之初即反對，認為政府以交通安全為由擴大監控範圍，質疑影像資料可能遭到濫用，認為罰款可能對低收入族群、少數族裔造成負擔。

洛杉磯交通局強調，攝影機只拍攝超速車輛後方及車牌，不會拍攝駕駛或乘客臉部，也禁止使用臉部辨識技術。

洛杉磯 測速 罰款

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