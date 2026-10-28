舊金山面臨「租屋緊急狀態」 住房負擔成國會選戰焦點

美國期中選舉將至，生活成本成為全美選民關注焦點。在舊金山灣區，AI熱潮推升萬物價格，舊金山市的住宅租金年漲26%，市政府日前罕見宣布「租屋緊急狀態」，如何減輕民眾住房負擔成為當地選戰的重要議題。

美國線上租屋平台Apartment List今年10月發布的報告顯示，舊金山1房月租中位數3915美元、2房4640美元，整體月租中位數達3878美元（約新台幣12.6萬元），較去年同期上漲25.7%，在全美人口最多的100座城市中居冠，被列為生活成本最高的大城市。

AI熱潮帶動高薪就業人口增加，住房供需失衡，加上利率攀升，讓一般民眾的居住負擔越來越重。舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）9月更宣布「租屋緊急狀態」。

紐約時報（The New York Times）指出，在舊金山，年收入32.5萬美元的家庭也能申請政府托育補助，驚人的門檻是全美家庭年所得中位數的3.5倍以上。隨著AI推升萬物價格，負擔能力危機已攀升至新高，讓非科技業的家庭生活更艱難。

舊金山外，灣區多個城市也面臨類似困境，住房問題成了北加州選戰的重要議題。

「我們需要在這個國家興建數百萬戶住宅，聯邦政府應全面參與，成為興建這批住宅的合作夥伴。」爭取代表舊金山進入聯邦眾議院的威善高（Scott Wiener）在一場華文媒體座談會上向中央社表示，要確保各個收入階層的人，都能找到負擔得起的住宅。

威善高現為加州州參議員，過去擔任舊金山市議員期間，曾將改善住房負擔列為施政重點。他的政策核心是透過增加供給、放寬開發限制與擴大政府投資來改善問題。

相較於威善高主張增加各類型住宅供給，他的競爭對手、同為民主黨籍的陳詩敏（Connie Chan）則更強調政府補助與租客保障，讓勞工及中等收入家庭住得起。

來到東灣，競選加州第14選區聯邦眾議員的赫南德茲（Melissa Hernandez）同樣將減輕民眾住房負擔列為主要政見。她與威善高看法相似，認為住宅政策應照顧不同負擔能力的人，提供多層次的住宅選擇，包括開發長者住宅，及適合下一代的住宅。

「現在，首購族的平均年齡已經是41歲了。」曾任都柏林（Dublin）市長、現任灣區捷運董事會主席的赫南德茲告訴中央社，將推動協助首購族籌措頭期款及取得房貸。

加州第14選區同樣上演民主黨同黨對決，現任聯邦眾議員瓦哈布（Aisha Wahab）屬進步派，更強調透過租客稅額抵減與防止迫遷等措施，減輕民眾居住壓力。

除加州外，紐約州、亞利桑那州、猶他州的住房議題都受到選民高度關切。

台積電所在的亞利桑那州住宅建案雖有增加，仍未消除短缺，非黨派公共政策組織「亞利桑那未來中心」（Center for the Future of Arizona）8月公布的調查顯示，該州民眾財務壓力來源，住房以52%排名第一，高於薪資追不上通膨的44%、食品的28%。

從全國來看，生活成本是期中選舉的核心議題。路透社與益普索（Ipsos）10月民調顯示，近半數登記選民將生活成本列為決定國會選舉投票對象的首要考量。