美期中選舉民主黨受看好 支持者憂心民調黑洞

多項美國民調顯示，受到經濟因素影響，民主黨在期中選舉中可能取得更多國會席次。多項支持度與社會風向調查顯示，美國民眾不滿當前形勢，但兩黨支持者對總統川普執政仍存在明顯歧異，都對民調數字抱持疑慮。

民主黨能否在期中選舉翻轉國會席次，是華府政界最大的問號。過去十多年的美國選舉，媒體與民調機構統計數字傾向高估民主黨候選人，但結果未反映在選票上，支持者普遍有民調焦慮症候群。即使在高油價、物價與通膨等不利共和黨的環境下，民主黨選情未必如多數媒體呈現的樂觀。

民主黨籍現任馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）今年勤跑基層爭取連任，選舉前11天出席在銀泉（Silver Spring）地區舉行的草根早餐會，將焦點集中在經濟，猛攻川普政府的貿易政策。

他說：「看到有人對加拿大發起貿易戰，還非法徵收關稅。我不會輕易地說非法，非法指的是已證實違反了法律，但他們仍執意發動貿易戰，造成所有物品飛漲。」

摩爾提高聲量說，「民眾現在感到背叛及痛苦，他們的目的卻是讓痛苦長久持續，這不光是我希望大家的支持原因，在此謙虛地要求大家支持我和我的友人，因為還有其他因素」。

48歲，陸軍退役的摩爾是民主黨下任總統熱門人選之一，他細數擔任州長任內的經濟發展成績說，「大家可以見到在蒙哥馬利郡（Montgomery County）的新投資，阿斯特捷利康公司（Astra Zeneca）是馬里蘭州史上第2大投資案，可提供2600個工作機會；大型無人機具業者Anduril也在10月中宣布投資，將是州史上最大投資案；三星生技首次在美國設廠，廠址就在蒙哥馬利郡。」

高知名度的摩爾勤跑基層希望拉抬民主黨整體氣勢，美國社會整體價值觀與氣氛是否真在總統川普（Donald Trump）2年任期中出現變化，信者恆信。多項民調顯示民眾對經濟與物價不滿，但在移民與經貿等議題，政黨分歧仍深。

華府智庫公共宗教研究所（Public Religion Research Institute，PRRI）與布魯金斯研究所（Brookings Institution）10月20日公布一份美國價值調查，用情緒灰暗與政治忠誠移轉形容期中選舉前的美國社會。

調查指出，超過7成受訪者，當中包括43%的共和黨人，認為美國與國家經濟方向錯誤。川普在2024年的年輕人與非白人族裔支持者，倒向民主黨參眾議員候選人。

曾任國務卿盧比歐（Marco Rubio）競選幕僚的北極星意見調查（North Star Opinion Research）主席艾瑞斯（Whit Ayres）看法不同，他認為民主黨局勢未必一定樂觀。

他舉例指出，生理男性在女性賽事競爭的議題仍然存在，包括多數民主黨人也持類似看法。但大家顯然受經濟因素衝擊，伊朗戰爭造成通膨影響等，但別錯誤解讀這個現象，工作主義與各種關切仍存在於美國文化中。

效能與公共管理中心（Center for Effective Public Management）非常駐資深學者巴克（David Barker）認為，2024年賀錦麗（Kamala Harris）與拜登（Joe Biden）政府敗選，原因和所有美國執政者一樣，通膨遠高於薪資成長。

他分析：「笨蛋，問題在經濟是鐵律，美國民眾平均購買力在2020年至2024年間大幅降低，執政的民主黨因此被懲罰，過去兩年相同現象持續，懲罰執政黨也是相同情況。」

川普選前勤跑民調陷入拉鋸的德州、阿拉斯加州、俄亥俄州與愛荷華州等地，拉抬初選期間全力支持的候選人，並針對關鍵席次選區動用司法，造勢活動掀起人潮，猶如總統選舉提前開跑。

民主黨個別候選人形象突出，初選即吸引足以勝選的票數入櫃，共和黨老將頻頻追趕。大筆政治捐款在選前湧入關鍵選區，也可能影響選民動向。