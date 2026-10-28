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美國期中選舉前一週 聯邦選委會網站遭駭系統中斷
根據路透社取得的一封電子郵件，美國聯邦選舉委員會網站遭一名或多名駭客攻擊，在11月3日選舉登場前一週，導致選委會的電子申報系統運作中斷。
聯邦選舉委員會（Federal Election Commission,FEC）在聲明中表示：「目前聯邦選舉委員會的電子申報系統處於離線狀態，我們的資訊技術人員正在積極搶修以恢復服務。」追縱候選人與政治委員會支出的聯邦選委會表示，使用者仍可在網站上搜尋過往報告，但拒絕就這次服務中斷進一步置評。
美國期中選舉將於一週後登場，屆時將決定總統川普所屬的共和黨，能否在未來兩年維持國會多數優勢。
聯邦選委會並未參與美國選舉的行政作業，這次網站運作中斷應不影響選民投票。此次系統當機導致各機構無法提交選委會的24小時與48小時支出報告，這些報告揭露政治團體等組織針對特定選戰投入的金額。
政治財務合規諮詢公司MBA顧問集團（MBAConsulting Group）合夥人梅勒（Steven Mele）表示：「我26年來從沒見過這種事。」他說，在系統修復之前，「結果就是選舉資訊的揭露將減少」。
聯邦選委會發布的狀態訊息指出，電子申報系統自美東時間25日晚間10時便中斷。網路安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure SecurityAgency）與聯邦調查局（FBI）未立即回覆置評請求。
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