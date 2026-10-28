美期中選舉在即 川普：若選舉廉潔不論結果如何都尊重

美國期中選舉下週將登場，民調顯示民主黨支持度領先共和黨。美國總統川普今天表示，如果選舉廉潔，不論結果如何，他都會尊重；若由民主黨掌控聯邦眾議院，他說，會找到辦法合作，總統握有否決權，最終將透過談判達成協議。

美國期中選舉將於11月3日登場，被視為川普（Donald Trump）2.0執政期中考，選舉結果將決定國會由哪個政黨主導。川普所屬的共和黨正力拚保住參、眾兩院多數席次，對共和黨而言，若失去其中一院的控制權，恐使川普在任期後兩年的施政難度大幅增加。

川普近來幾週勤跑各地造勢活動，全力為共和黨拉抬選情，他今天在華府附近安德魯聯合基地（JointBase Andrews）搭機前往德州參加造勢集會之前接受媒體聯訪。被問及若未來由民主黨掌控聯邦眾議院，打算如何與民主黨人合作，川普回應表示，「我們會找到辦法」。

他還說，總統擁有強大否決權，「希望情況不會走到那一步，但如果真的發生，以前許多總統也都經歷過，你握有強大的否決權，最終透過談判達成協議」。

媒體追問，無論選舉結果如何都會尊重嗎？川普回答說，「我會的，如果是一場廉潔的選舉」。

川普昨天在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文表示，正密切關注明尼蘇達州聯邦參議員選舉可能出現的舞弊。美媒「國會山莊報」（TheHill）報導，該場選戰已成為這次期中選舉中激烈競爭焦點之一。

川普寫道，「我們一起來支持明尼蘇達州的蜜雪兒·塔福亞（Michele Tafoya），她選戰打得很漂亮，不能讓他們在選舉結束後對選票動手腳」，同時強調，「聯邦政府將密切關注」。

川普還稱，塔福亞唯一會輸的情況就是選票作弊。

「國會山莊報」指出，川普這番言論隨即引起明尼蘇達州民主黨人的強烈反彈，包括即將退休的民主黨籍聯邦參議員史密斯（Tina Smith），她抨擊川普正在為「竊取」選舉「鋪路」。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）昨天出爐的全美民調顯示，在被問及「若今天舉行選舉，偏向支持哪個政黨進入國會」時，47%註冊選民傾向支持民主黨，36%傾向支持共和黨；約11%受訪者表示不確定會投給哪一黨。