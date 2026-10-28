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期中選舉陷苦戰…川普抓舞弊 懸賞3000萬

聯合報／ 編譯盧思綸江昱蓁／綜合報導
美國總統川普廿六日在密西西比州科林斯為共和黨候選人站台。路透
美國總統川普廿六日在密西西比州科林斯為共和黨候選人站台。路透

金融時報報導，美國期中選舉倒數一周之際，美國總統川普宣布懸賞一百萬美元（約新台幣三一八五萬元）徵求選舉舞弊線索。這場期中選舉攸關美國國會權力版圖，美國油價物價高漲、川普聲望低迷拖累共和黨選情，選後川普推動政策恐將面臨國會更大阻力。

川普在社群平台發文表示：「任何人只要檢舉過去選舉或即將舉行的二○二六年期中選舉中的選民舞弊行為，一旦涉嫌製造舞弊的人遭到逮捕並定罪，就可獲得一百萬美元獎金。」隨後在白宮發布的一段影片中，川普將這筆懸賞金形容為「紅利、獎金，或者隨便你想怎麼稱呼」。

長期指控舞弊 沒拿出證據

川普長期指控美國選舉存在大規模舞弊，卻始終未提出證據。二○二○年川普在總統大選敗給前總統拜登後，堅稱選舉遭到操弄，要求時任司法部長巴維理進行調查，但因缺乏實證，巴維理拒絕受命並憤而辭職。過去數十年研究及相關證據均顯示，美國選舉舞弊情況相當罕見。

川普這筆百萬美元懸賞金從何而來、如何兌現承諾，目前仍是未知數。由於美國聯邦資金支出權掌握在國會手中，外界質疑這項措施可能須經過國會批准。當媒體向白宮詢問獎金來源及是否需要國會授權時，白宮僅請媒體參考川普的社群貼文，司法部則未立即回應。

才說若國會多數 普發現金

這並非川普首次在選前提出發錢承諾。他九月才宣布，如果共和黨能在十一月三日期中選舉保住國會控制權，將向每名美國成年公民普發五千美元（約新台幣十五點九萬元）「紅利」，並將這項構想歸功於美國強勁的經濟表現，形容就像成功企業向股東發放現金股利。

不過，上述普發現金計畫同樣需要國會批准，預料將面臨強烈反對。若付諸實施，發放金額將超越新冠疫情期間的直接紓困補助，總成本可能突破一兆美元（約新台幣卅一點八五兆元）。

另一方面，白宮近幾周也加強取締涉嫌觸犯選舉法規的非美國公民。美國司法部廿六日宣布，已經對賓州、加州、佛州、紐約州及內華達州共四十八名非美國公民提出指控，涉及非法投票、不實登記等行為。

通膨議題 讓川普支持度低

川普近來動作頻頻，與共和黨陷入苦戰有關。路透廿七日公布最新民調顯示，通膨、生活成本與伊朗戰事等問題，導致川普支持度徘徊在百分之卅二低檔，比上周略增一個百分點，不支持度仍達百分之六十六。政黨支持度方面，百分之四十七民眾希望民主黨掌握國會，百分之卅六支持共和黨。

這次期中選舉，四三五席眾議員將全數改選，一百席參議員則有卅五席改選。此外，加州、喬治亞州等卅六州州長也將改選。

期中選舉被視為總統的期中考，選民可藉機表達對現任政府執政近兩年來經濟、移民、外交與其他政策的評價。民調和分析家認為，民主黨這次很有希望拿下眾院。共和黨目前在眾院以二一九席對民主黨二一四席，另有兩席出缺。民主黨只要淨增加四席，就能重新取得眾議院多數。

歷史上總統所屬政黨在期中選舉通常表現不佳，過去四十一次期中選舉有卅七次流失席位。若民主黨奪回參眾兩院之一的控制權，將更有能力主導議程，推動法案審議。民主黨也可透過委員會調查川普執政期間的作為，包括貪腐指控、白宮新宴會廳興建計畫、移民局執法手段等，民主黨內部也正在討論是否再次彈劾川普。

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