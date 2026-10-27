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「想一直拍妳屁股」已婚警監遭控強吻美女警官 傳色情影片求愛慘了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女性警官瑪麗亞・德拉克魯茲近日提起訴訟，指控上司、警監阿曼吉特・桑杜長期對她發表帶有性意味的言論、頻頻示愛，甚至企圖強吻。 示意圖／AI生成
一名女性警官瑪麗亞・德拉克魯茲近日提起訴訟，指控上司、警監阿曼吉特・桑杜長期對她發表帶有性意味的言論、頻頻示愛，甚至企圖強吻。 示意圖／AI生成

美國紐約警察局（NYPD）驚傳職場性騷擾爭議。一名女性警官瑪麗亞・德拉克魯茲（Maria Delacruz）近日提起訴訟，指控上司、警監阿曼吉特・桑杜（Amanjeet Sandhu）長期對她發表帶有性意味的言論、頻頻示愛，甚至企圖強吻。她拒絕對方追求後，還遭到惡意對待，同事也因此對她產生敵意。訴狀指出，桑杜涉嫌將所屬單位變成男性主導的小圈子，並鼓勵其他同仁一起排擠德拉克魯茲。她已向曼哈頓最高法院提告，希望追究相關責任。

外媒「每日星報」（The Daily Star）報導，根據訴訟內容，桑杜於2023年1月接掌主管職，同年3月起，便經常指派德拉克魯茲擔任他的司機，或要求她與自己一起工作。德拉克魯茲指稱，對方逐漸開始對她發表露骨的性暗示，評論她的胸部、臀部、臉孔、眼睛及身材，還特別以她的拉丁裔背景搭配身體特徵開玩笑。

訴狀稱，桑杜曾對德拉克魯茲說：「如果我是妳的男人，我就會一直拍妳的屁股。」當她起身離開辦公室時，對方也會評論她的臀部。據稱，桑杜還曾暗示她脫下防彈背心，並在交談時盯著她的胸部、做出咬嘴唇的動作，甚至聲稱夢見與她發生性關係。

德拉克魯茲進一步指控，2023年某次外出期間，桑杜試圖違背她的意願親吻。她立即躲開並推開對方，質問他已經結婚，為何還做出這種舉動。同年，在紐約新羅謝爾舉行的曼哈頓南區巡邏警區聖誕派對上，桑杜據稱抓住她的左臂，強行將她拉向自己，並要求當晚一起離開、共度一夜。德拉克魯茲拒絕後表示要與朋友回家，但對方仍緊抓手臂，讓她感到疼痛。

訴狀指出，這些事件不僅讓德拉克魯茲承受壓力，也使部分同事誤以為她與桑杜存在不正當關係，進而對她抱持敵意。她表示，當時因擔心遭到報復，加上不知道可以向誰求助，一度選擇沉默，直到後來才採取行動，並獲准調離原單位。

然而，德拉克魯茲指稱，調職並未讓事情完全結束。2024年9月，桑杜據稱透過WhatsApp傳送一段會自動消失的色情影片給她，成為她提告的另一項指控。她表示，自己當時感覺無人可以求助，而她還有一名8歲兒子需要照顧。這起案件目前仍處於訴訟階段，相關指控尚待司法程序釐清。

紐約警察局發言人則表示，警方尚未正式收到德拉克魯茲提出的訴狀，待收到文件後將作出回應。案件後續如何發展，以及相關指控是否獲得證實，仍有待進一步確認。

性騷擾 女警 警察 紐約 美國

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