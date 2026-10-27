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前聯邦檢察官是川普政敵之女…美法官裁定遭解職一案違法 要求恢復原職

中央社／ 紐約26日綜合外電報導
美國法官今天裁定，前聯邦檢察官莫琳遭解職一案屬違法，理應讓其恢復原職。美聯社
美國法官今天裁定，前聯邦檢察官莫琳遭解職一案屬違法，理應讓其恢復原職。美聯社

美國法官今天裁定，前聯邦檢察官莫琳遭解職一案屬違法，理應讓其恢復原職。莫琳是美國總統川普政敵、聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）的女兒。

法新社報導，莫琳（Maurene Comey）2025年7月遭解職，當時她在紐約曼哈頓擔任助理聯邦檢察官。

莫琳向聯邦法院控告司法部，聲稱自己遭解職的「唯一或主要原因」是父親批評川普，又或者是「當局認定她具有特定政治立場和信仰」。

聯邦地區法院法官佛曼（Jesse Furman）在針對司法部作出不利裁決時表示，莫琳在紐約南區聯邦檢察官辦公室擔任助理檢察官期間，正當法律程序權利遭到剝奪。

佛曼說，司法部長依法有權解除助理檢察官職務，但法律也限制免職程序必須遵循特定方式與特定理由。

莫琳在曼哈頓擔任檢察官期間，曾參與多起備受矚目的案件，包括起訴美國知名饒舌歌手吹牛老爹（Sean“Diddy”Combs）及已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）。

川普上任以來，多次對他認定的政敵採取懲罰措施，包括清除被視為不忠的政府官員、針對過去曾處理其相關案件的律師事務所，以及削減向大學提供的聯邦資金。

2017年，川普解雇時任FBI局長柯米。柯米當時正主導調查川普競選團隊成員是否與莫斯科勾結，試圖影響2016年美國總統大選。

川普 法官 紐約 FBI

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