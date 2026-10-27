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沒拿諾貝爾和平獎氣炸！川普怒轟「屎坑國家」挪威回應了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普25日在密西根州休倫港出席造勢活動。法新社
美國總統川普25日在密西根州休倫港出席造勢活動。法新社

紐約時報報導，美國總統川普因未獲頒2026年諾貝爾和平獎，25日在密西根州一場競選造勢活動上大發雷霆，痛批挪威「爛透了」、是「屎坑國家」，甚至揚言不歡迎挪威移民赴美。對此，挪威外交部長艾德26日出面反擊，強調川普非常清楚諾貝爾委員會獨立運作，挪威政府無權干預和平獎評選結果。

川普25日在密西根州休倫港（Port Huron）出席造勢活動時表示：「坦白說，挪威爛透了。事實上，挪威已經變成一個屎坑國家。」他接著抱怨：「我沒有拿到諾貝爾獎，所以我不想要任何挪威人，也不想跟挪威有任何瓜葛。」

川普這番言論引發挪威各界不滿。挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）26日接受挪威公共廣播公司NRK訪問時表示：「他非常清楚諾貝爾委員會是獨立的。我們已經提醒過他這一點，以免有人對此存疑，而事實至今仍然如此。」

不過，艾德也試圖淡化川普的侮辱性言論，將其視為選舉期間的政治語言，並強調挪威高度重視與美國長期以來的雙邊關係。

川普第一任期曾高度讚揚挪威，2018年甚至表示，美國應該接納更多挪威移民。根據挪威官方統計，2025年共有1529名美國公民移居挪威，反而高於移居美國的1005名挪威人。

挪威諾貝爾研究所發言人奧斯海姆（Erik Aasheim）同樣發表聲明，強調諾貝爾委員會完全獨立於挪威政府。該委員會5名成員由挪威國會任命，任期6年。為保障獨立性，挪威自1936年起禁止政府成員擔任委員，1977年起也禁止現任國會議員擔任委員。

今年諾貝爾和平獎於10月9日宣布頒給85歲的南非人權律師皮萊（Navi Pillay），表彰她致力推動國際法的貢獻。皮萊曾擔任聯合國高階官員及國際刑事法院法官，去年更領導聯合國調查委員會，認定以色列在加薩對巴勒斯坦人實施種族滅絕，但以色列否認這項結論。

川普公開爭取諾貝爾和平獎已有約10年，曾在數十場訪問及演說中提及此事，也曾私下抱怨未能獲獎。他10月稍早更形容諾貝爾委員會未將和平獎頒給自己，是「挪威永遠無法抹去的污點」。

川普25日再度宣稱自己擺平8場戰爭，過去甚至表示，這些成就足以讓他獲得8座諾貝爾和平獎。不過，他列舉的部分衝突，包括以色列與哈瑪斯、以色列與伊朗之間的戰爭，至今仍未解決。

白宮發言人威爾斯（Olivia Wales）26日則為川普辯護，強調川普推動俄烏和平談判，並促成以色列與哈瑪斯達成釋放人質協議，「總統為促進世界和平付出非凡且不懈的努力，理應憑藉這些成就多次獲頒諾貝爾和平獎」。

挪威智庫Civita分析師洛克（Eirik Lokke）指出，挪威民眾早已習慣川普反覆無常的言行，「我們往往不會把他的每一次情緒性發言看得太嚴重」。

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