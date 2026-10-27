被控洩露國防資訊 FBI前局長柯米第3度遭刑事起訴

美國聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）被控涉嫌洩露國防資訊，這是他第3度遭到刑事起訴。柯米向來直言不諱批評美國總統川普。

法新社報導，根據今天解封的刑事告訴狀，柯米2016年10月擔任FBI局長期間，涉嫌將國防資訊透露給一名「無權接收該資訊的人」。

柯米2025年9月被控在參與美國參議院聽證會調查「通俄門」案時，涉嫌向國會做出不實陳述及妨害國會調查，聯邦法官後來駁回此案，理由是提出指控的檢察官由川普親自挑選，其任命程序違法。

柯米今年4月再遭起訴，這次是因為他在社群媒體Instagram發布一張照片，內容是有人用貝殼排列出8647字樣。起訴書指出，貝殼排成8647字樣，是「明確表達有意傷害美國總統的企圖」。

川普當時受訪時稱，86在美國俚語中有「擺脫」、「殺死」之意，而47則是指他身為美國第47位總統。

柯米否認自己威脅川普生命安全，堅稱自己「無辜」且毫不畏懼。

在最新一起案件中，柯米被控指示一名身分不明人士，向一家全國性新聞媒體的記者「洩露國防資訊」。

柯米在Substack平台發布影片回應最新指控時說：「又來了。」

他表示：「如果這不屬於對司法部駭人聽聞的濫用，還真是有點可笑。我依然是清白的，我依然不怕這些人，也依然相信聯邦司法機構的獨立性。」