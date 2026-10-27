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期中激戰川普重提911 指對手恐怖分子

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統川普近來頻頻下鄉助選。圖為他廿五日在密西根休朗港選舉造勢場合和台下支持者互動。法新社
美國總統川普近來頻頻下鄉助選。圖為他廿五日在密西根休朗港選舉造勢場合和台下支持者互動。法新社

美國總統川普廿五日在密西根州競選造勢活動，將民主黨籍聯邦參議員候選人塞德，比作二○○一年九一一恐攻的劫機恐怖分子。川普並指控民主黨將讓反美恐怖分子入境。

川普在密西根休朗港的活動指稱，「我來這是為了阻止一個『聖戰士』及穆斯林兄弟會成員成為聯邦參議員」。前年美國總統大選，休朗港六成六的選票投給川普，他最終以多兩個百分點的選票拿下密西根。

公衛學者塞德屬民主黨的進步派，目標成為美國首位當選聯邦參議員的穆斯林，其家族來自埃及。川普企圖將他扣上反美激進分子的帽子，廿五日更將他比作九一一時美國聯航九十三號航班的劫機犯。

川普對台下支持者說，九一一廿五年後，密西根需挺身而出、奮力反抗，阻止聖戰士踏入國會山莊，就像畢梅當年那樣。密西根出生的畢梅得年卅二歲，九一一時和上述航班的見義勇為乘客勇敢反抗劫機犯。儘管該航班最終仍不幸在賓州墜毀，機上人員全部罹難，但成功阻止其飛往華府。

上述活動現場以白人為主，他們對川普指控塞德的言論報以歡呼。甚至有人高喊「叛徒！」與「把他驅逐出境」！

紐約時報說，川普在密西根州的演講，意在公開煽動對穆斯林的恐懼，促使選民投票。塞德表示，共和黨的策略是「攻擊我、我的名字和我的信仰，但我的名字和我的信仰不是你們買不起汽油的原因」。

川普還在上述活動對挪威開砲，並將法國近來的暴動歸咎移民。他聲稱，「挪威已淪為爛國家；因為我（至今）沒獲得諾貝爾和平獎，所以我不希望有任何來自挪威的人（移民美國）」。該獎項由挪威的諾貝爾委員會負責頒發。

塞德和共和黨籍前聯邦眾議員羅傑斯競爭激烈，結果攸關兩大黨對參院的控制權。羅傑斯廿五日說，「我從未稱塞德為恐怖分子」。羅傑斯曾指控塞德與穆斯林兄弟會有關聯，但沒提供證據。該會是阿拉伯世界最悠久且影響力最大的伊斯蘭主義團體之一。

民主黨籍前總統歐巴馬廿四日才赴密西根助選，凸顯此一關鍵搖擺州在這次期中選舉的分量。據紐約時報九月中做的民調，川普在該州支持率剩三成四。

只要在聯邦參、眾議院各增加幾席，民主黨就能翻轉共和黨目前擁有的優勢。共和黨目前在參院以五十三席對四十七席占多數，在眾院則以二一八席對二一四席占多數。

川普 恐怖分子 穆斯林

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