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川普再提台灣偷走晶片...稱美國若有聰明總統 兩岸問題就不會存在

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普25日密西根州休倫港出席競選集會。美聯社
美國總統川普25日密西根州休倫港出席競選集會。美聯社

美國總統川普25日接受福斯新聞節目「周日早晨談未來」電話訪談，根據Roll Call網站逐字稿，川普原本在談論美國汽車製造業回流、關稅等相關政策，話鋒一轉告訴主持人柯德洛，表示如果美國有聰明的總統，台灣和中國大陸之間的問題就不會存在，並再度提及台灣偷走美國全部晶片生意。

川普表示：「你看，我們現在正在美國興建更多汽車工廠。就在昨天（24日），奧迪也宣布相關計畫。我們現在興建汽車工廠數量，是美國歷史上前所未有。他們把我們的汽車產業搶走，我們原本擁有全球100%汽車市場，但到1950、1960年代，生意一點一滴流失。最後，我們失去了58%的生意，被全世界其他國家搶走，包括日本、南韓、中國，以及其他國家。」

他接著說：「我們會把一切找回來，他們都會回來，因為他們不想付關稅。他們不想付25%關稅，就這麼簡單。老實說，我已經把關稅維持在很低水準了，我本來可以提高到50%。如果他們開始鑽漏洞、占我們便宜，我就會把關稅提高到50%。

川普隨後談到台海問題說：「你看，如果我們當年有聰明的總統，台灣與中國之間的問題根本就不會存在。那就會是，你知道的，沒有人會在意。」

川普接著宣稱台灣偷走美國晶片產業並低價傾銷，「他們偷走了我們的晶片產業，全部，100%，因為他們以荒謬的低價製造晶片，然後塞進市場」。

川普不只一次提及台灣偷走晶片產業。他最近一次這麼說是13日於阿拉斯加州助選時，點名台灣「偷走美國晶片產業」，並說「台灣有很多錢」，而以往美國總統不願對晶片課徵關稅，但如今因為他的關稅政策，晶片廠商正返回美國投資設廠。

川普當時還表示，美國有21兆美元資金投入新廠房與新工廠，許多投資案正在推進，並稱相關產業與投資「全都回來了」。他還提到，台灣已同意在未來20年內，採購阿拉斯加天然氣管線輸送量的30％，並將此形容為確保計畫成功的重要承諾。

川普14日還在社群平台發文宣布，台灣承諾採購價值700億至800億美元（約新台幣2.25兆至2.57兆元）的阿拉斯加液化天然氣（LNG），並投入44億美元（約新台幣1416億元）進行股權投資。

川普 晶片 兩岸

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