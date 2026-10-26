快訊

原廠藥換學名藥害血壓、血脂飆高？醫揭關鍵：先查這2件事

中職／前36年只有5人 郭天信、李凱威都集2次盜壘失敗寫史上首見紀錄

太陽能模組廠茂迪公告 董事李智貴逝世

聽新聞
0:00 / 0:00

期中選舉倒數 川普稱美加貿易協議可望近期敲定

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普今天在一場造勢活動中表示，美國與加拿大可望「很快」達成貿易協議。美國期中選舉將於11月3日登場，川普此番談話距投票日僅剩9天。

法新社報導，美國與加拿大自8月貿易談判破裂後，雙方關係一直緊張，川普隨後祭出一連串新關稅作為回應。

川普在密西根州與加拿大接壤的休朗港（PortHuron）舉行造勢活動時，談到美加貿易協議。他表示，「我們很快就會解決這件事。他們現在什麼都願意給我們。」當地深受川普的貿易戰衝擊。

川普也再次為他對加國加徵關稅之舉辯護，並指控加國「多年來一直占美國的便宜」。

8月美加貿易談判破裂後，美方宣布對價值約200億美元的加拿大商品加徵關稅，包括曲棍球桿、水泥等產品。

加拿大隨後也對等值美國商品加徵關稅。川普接著再度反擊，對部分商品加徵最高50%的新一波關稅。

白宮23日也應共和黨籍緬因州聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）的要求，取消針對部分加國商品課徵的50%關稅。緬因州與加國接壤，受貿易戰的影響特別嚴重。

川普 貿易協議 期中選舉 貿易談判

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普幫緬因州參議員助選？取消加國部分商品50%關稅

美民主黨若勝選 也難抗通膨

川普密西根州造勢重提911恐攻 籲選民抵制穆斯林候選人

美國期中選舉逼近…歐巴馬罕見開砲 川普反嗆：爛總統替誰助選誰輸

相關新聞

期中選舉倒數 川普稱美加貿易協議可望近期敲定

美國總統川普今天在一場造勢活動中表示，美國與加拿大可望「很快」達成貿易協議。美國期中選舉將於11月3日登場，川普此番談話...

多地傳武裝ICE選前登門查訪 紐約移民團體憂選民卻步

隨著11月3日期中選舉投票日臨近，全美多地傳出荷槍實彈的移民及海關執法局(ICE)探員登門查訪，詢問居民的移民身分及投票資格，國土安全部(DHS)稱，該行動旨在調查選舉舞弊；不過紐約移民倡議團體則批評，相關做法可能令移民社區的合法選民卻步，並擔心類似行動擴展至紐約市。

期中選舉這些「關鍵數字」 左右川普任期最後2年命運

期中選舉將於11月3日登場，選民將選出能左右川普總統任期最後兩年走向的國會議員，川普本人則不會出現在任何選票上。

期中選舉最新民調 選民心聲：盼新國會降低生活成本

美聯社與NORC公共事務研究中心(AP-NORC)本月8至12日進行的民調顯示，無論期中選舉是哪一黨獲勝，兩黨選民都希望下屆國會專注於降低生活成本和結束伊朗戰爭，而較少人希望國會關注川普總統，無論是調查他或支持他的政策議程。

川普「核心圈」有哪些人？空軍一號乘客名單現端倪

本月至今，川普總統已在空軍一號上飛行了約70個小時，前往全美各地輔選。美聯社整理出與他一同乘機的人士，揭露誰在川普身邊占有一席之地。

民主黨掀期中選舉藍潮 能勝過現實問題？

CNN分析，民主黨期望今年11月期中選舉掀起「藍潮」，最近多項民調顯示有機會在幾個共和黨占優勢的深紅選區勝出，這是幾個月前難以想像的局面。曾任歐巴馬選舉顧問的民主黨策略師艾哲洛(David Axelrod)19日表示，民主黨在足夠數量的州已經來到接近勝利範圍，「可是如果最終沒能拿下參議院，我一點都不會意外」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。