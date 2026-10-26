期中選舉倒數 川普稱美加貿易協議可望近期敲定

美國總統川普今天在一場造勢活動中表示，美國與加拿大可望「很快」達成貿易協議。美國期中選舉將於11月3日登場，川普此番談話距投票日僅剩9天。

法新社報導，美國與加拿大自8月貿易談判破裂後，雙方關係一直緊張，川普隨後祭出一連串新關稅作為回應。

川普在密西根州與加拿大接壤的休朗港（PortHuron）舉行造勢活動時，談到美加貿易協議。他表示，「我們很快就會解決這件事。他們現在什麼都願意給我們。」當地深受川普的貿易戰衝擊。

川普也再次為他對加國加徵關稅之舉辯護，並指控加國「多年來一直占美國的便宜」。

8月美加貿易談判破裂後，美方宣布對價值約200億美元的加拿大商品加徵關稅，包括曲棍球桿、水泥等產品。

加拿大隨後也對等值美國商品加徵關稅。川普接著再度反擊，對部分商品加徵最高50%的新一波關稅。

白宮23日也應共和黨籍緬因州聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）的要求，取消針對部分加國商品課徵的50%關稅。緬因州與加國接壤，受貿易戰的影響特別嚴重。