川普密西根州造勢重提911恐攻 籲選民抵制穆斯林候選人

美國總統川普今天在密西根州的競選造勢活動，將民主黨籍聯邦參議員候選人塞德比作911恐怖攻擊事件的劫機者，並聲稱民主黨人將讓反美恐怖分子進入美國。

路透社報導，川普在密西根州休朗港（Port Huron）告訴現場支持者，「我來這裡是為了阻止一名聖戰分子和穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）成員成為美國聯邦參議員。」2024年總統大選期間，休朗港所在地區有66%選票投給川普。

如果民主黨進步派公衛學者塞德（Abdul El-Sayed）勝選，他將成為美國首位當選聯邦參議員的穆斯林。川普一直試圖將他描繪成反美激進分子，今天更進一步升高指控，將他比作2001年911恐攻期間劫持聯合航空93號班機（United Airlines Flight 93）的恐怖分子。

川普說，911恐攻25年後的今天，「密西根州需要挺身而出、奮力反抗，阻止聖戰分子踏入國會大廈，就像畢梅（Todd Beamer）當年所做的一樣。」畢梅出生於密西根州，911事件時他與其他93號班機乘客曾勇敢反抗劫機者。

這場造勢活動現場群眾以白人為主，他們對川普批評塞德的言論報以歡呼聲。台下部分民眾高喊「叛徒！」，還有人大喊「把他驅逐出境！」。

密西根州的聯邦參議員選戰相當激烈，共和黨籍前聯邦眾議員羅傑斯（Mike Rogers）與塞德角逐1個懸缺席位，選舉結果將攸關參院的控制權。

羅傑斯今天稍早接受美國國家廣播公司（NBC）政論節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時則稱，「我從未稱塞德為恐怖分子。」

羅傑斯曾指控塞德與穆斯林兄弟會有關聯，但沒有提出證據。穆斯林兄弟會是阿拉伯世界歷史最悠久、影響力最大的伊斯蘭主義團體之一。

川普在密州發表演說的前一天，民主黨籍前總統歐巴馬（Barack Obama）也到訪該州為民主黨候選人助選，凸顯密州在11月3日期中選舉的重要性。

民主黨只要在參眾兩院各增加幾個席次，就能翻轉共和黨現有的微弱優勢。共和黨目前在參院以53席對47席占多數，在眾議院則以218席對214席領先。