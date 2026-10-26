快訊

NBA／唐西奇狂轟本季新高52分！湖人18分落後逆轉爵士奪開季3連勝

富錦樹米其林主廚爆婚外情！昔日上電視懺悔如今又偷吃 與女經理曖昧私訊曝光

魯拉勝選！巴西總統決選破天荒延長投票2小時 首輪落後逆轉創歷史

聽新聞
0:00 / 0:00

美國期中選舉倒數 候選人敲門5000戶展現拜票基本功

中央社／ 洛杉磯25日專電

美國期中選舉11月3日登場，除了大型造勢活動，敲門拜票是候選人基本功。加州一名市議員候選人向中央社記者表示，選戰期間與志工合力走訪住宅區，一家一家敲門拜訪超過5000戶。

有別於台灣選舉，常見候選人到市場和街邊拜票。美國的基層選舉除了舉行小型見面會、參與社區活動，候選人直接走進住宅區，一家一家敲門、按電鈴拜票（door-to-door canvassing）是行之有年的競選活動之一。

位於洛杉磯東南方的橘郡約巴林達市（YorbaLinda），34歲的尚恩．帕亞卡蓬（SeanPhayakapong）首次競選市議員。他有泰國裔背景，畢業於加州大學洛杉磯分校（UCLA），擁有環境工程、地理資訊系統碩士，目前任職於自來水公司擔任資深地理資訊系統分析師。

帕亞卡蓬身穿「我愛約巴林達市」T恤，手上拿著一疊傳單，單獨一人走進住宅區，逐門逐戶拜訪。

中央社記者觀察拜票情形，有的住戶無人應門，有的住戶一邊講電話一邊接下傳單，有人開門後表示已經投票；也有人還在考慮投給誰，與候選人討論起路口監視器的資安問題。

帕亞卡蓬向中央社記者表示，登門拜票最重要的策略是態度誠懇，選戰約2個月以來，他在志工的協助下已經敲門約5000戶，希望在有限的時間內，盡可能與選民面對面接觸。

除了登門拜票，他曾舉辦小型茶會，與選民分享政見，也透過臉書（Facebook）、Instagram及X等社群平台宣傳。他表示，為了擴大知名度，也仰賴支持者幫忙拉票，向親友介紹。

美國期中選舉除了國會議員改選，全美州長及州議會、地方政府包括郡級首長、市長及市議會與學區委員會等都有部分改選。選民在一次投票中，決定不同層級的民意代表和行政首長。

從聯邦到地方，不同層級的選舉關注不同的政策議題。國會選舉焦點在移民、外交及國家安全等全國議題，地方選舉更側重社區開發、交通與公共安全等生活事務。

帕亞卡蓬表示，住宅開發與交通問題是他拜票的時候最常聽到的關切。部分居民認為當地住宅開發過多，增加交通及公共資源負擔，希望市政府能夠維持對地方開發的決定權，審慎規劃未來發展。

擁有台裔背景的約巴林達市現任市議員、代理市長黃瑞雅（Peggy Huang）接受中央社訪問指出，美國基層選舉中，選民在意的是「你是不是一個關心我的生活和家庭的候選人」。

黃瑞雅2014年首次當選約巴林達市議員，曾3度贏得市議員選舉，2017年、2021年兩度擔任市長，目前擔任代理市長。黃瑞雅說，候選人的政見必須回應社區問題，「能解決問題的人就能勝選」。

美國期中選舉 拜票 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

憂2候選人同名引混淆 美司法部阻阿拉斯加選舉認證

歐巴馬助選砲轟川普 籲選民用選票帶來改變

史上最大規模 司法部千名選舉觀察員進駐投票所

期中選舉／搖擺州提前投票激增 多是民主黨選民

相關新聞

美俄烏三方會談要來了！俄方鬆口時間點 澤倫斯基證實已準備好

烏克蘭總統澤倫斯基25日表示，烏克蘭、美國及俄羅斯將於11月舉行三方會談，試圖重啟陷入停滯的和平談判。俄羅斯媒體同日引述克宮幕僚鄂夏柯夫指出，莫斯科已準備好在11月4日之後恢復三方談判。

魯拉勝選！巴西總統決選破天荒延長投票2小時 首輪落後逆轉創歷史

衛報報導，巴西25日舉行總統大選第二輪投開票，巴西選舉法院宣布左派現任總統魯拉擊敗極右派參議員佛拉維歐．波索納洛，成功當選巴西總統，將展開第4個非連續任期。魯拉也成為巴西民主史上首位…

魯拉逆轉連任 巴西五大經濟挑戰等著他

巴西總統大選第二輪決選落幕，左派現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）逆轉擊敗極右派參議員佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro），將在明年1月展開第4個非連續任期。巴西近年經濟表現多次優於預期，失業率降至歷史低點，薪資成長也跑贏通膨，但債務、物價與高利率等結構性問題並未消失。路透整理，魯拉新任期至少面臨五大經濟挑戰。

魯拉逆轉勝…市場押錯邊 東京掛牌巴西ETF狂摔13%

巴西總統魯拉意外逆轉勝選，市場對右派上台整頓財政的期待落空，東京掛牌的巴西股票ETF重挫13%。魯拉能否兼顧社福支出、抑制赤字和債務攀升，將是安定投資人信心的關鍵。

AI股震盪 日圓重拾避險魅力 高盛：賣美元、買日圓防衝擊

高盛指出，日本政策環境轉變，減輕全球殖利率上升時日圓的貶值壓力，使日圓更適合用來防範AI引發的市場衝擊。

川普喊伊朗問題「必須做個決定了」！徹底終結它或達成協議二選一

美國總統川普表示，是否與伊朗達成協議，或恢復對伊朗的攻擊，現在已經到了「必須做決定的時刻」。隨著伊朗及葉門青年運動（胡塞）武裝組織對於在中東地區美國人的威脅持續升高，局勢日益緊張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。