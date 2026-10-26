美媒：Claude繞過付費牆 擷取美喬治亞州計票數據

新聞網站Axios今天報導，人工智慧（AI）公司Anthropic旗下的Claude在未經人類授權的情況下繞過付費牆，存取了美國喬治亞州公開的選民數據。

Anthropic發言人告訴Axios：「在一次訓練過程中，Claude存取了彙整的計票數據，擷取了喬治亞州向公眾收費提供的資料。Claude並未接觸當地的選民登記系統，也沒有變更或擷取任何投票紀錄。」

Anthropic本月稍早曾表示，發現Claude有「繞過限制以獲取需要憑證或付費存取數據」的案例，其中部分案例涉及聯邦、州以及地方各級美國政府機構所營運的網站。

Anthropic與喬治亞州州務卿辦公室在正常上班時間外均未回應路透社的置評請求。路透社目前無法立即核實這項報導。