美民主黨若勝選 也難抗通膨

美國選民不滿物價高漲、以及川普當局官員頻頻傳出涉及貪腐，衝擊共和黨的期中大選選情，讓民主黨選情看好。但華盛頓郵報指出，即便民主黨贏得國會大選，也不太可能壓低物價。

距離11月3日期中選舉不到兩周，川普在南卡羅來納州與密西西比州等共和黨鐵票區護盤，相關團體在深紅選區德州等地砸錢，顯示共和黨大致放棄喬治亞州與北卡羅來納州等。

民調與提前投票也顯示，民主黨選情動能較強，該黨需要再取得四席，才能奪下參議院控制權。

民主黨策士艾瑟若德表示，共和黨用龐大資金與電視廣告，打造出「紅色圍牆」，要是民主黨選情的「藍色浪潮」，高到足以在紅色圍牆打出破口，民主黨可望在參議院拿下53至54席。

然而，即使民主黨贏得國會，也很難在川普反對的情況下結束伊朗戰爭或是取消關稅，也不太可能阻止AI發展，而這些都是推高當下通膨的主要因素。

新冠疫情爆發以來，消費者物價上漲了30%，曾任白宮首席經濟學家的伯恩斯坦表示，「真正讓人們感到焦慮的不是通膨，而是物價水準，人們想要的是回到以前的水準。在當前物價下就算零通膨，民眾也很難接受。」

拜登未能控制通膨，導致2022年年通膨率一度飆到9.1%，讓川普抓到機會重返白宮。川普2024年競選時承諾「迅速降低物價」，但他2025年1月上任以來，通膨年升率已從3%上升至3.7%。華郵民調顯示，四分之三的美國成年人不滿川普應對通膨的方式。

川普的外交、貿易、財政政策都加劇了通膨。能源方面尤其適得其反，發動伊朗戰爭造成能源價格飆升，全美平均柴油價格為每加侖6.31元，較去年上漲近75%；汽油均價則超過每加侖4.29元。家庭暖氣燃料價格已成為緬因州等北部各州選戰的重要議題，過去一年機票價格還漲了22%。

紐約聯準銀行的研究顯示，關稅在2月達到高峰時，導致商品通膨率上升了2.9個百分點，如果沒有關稅，在過去18個月的多數時間裡，商品價格都將下降。但川普政府還在醞釀加徵關稅，持續調查中國大陸和其他15個貿易夥伴。