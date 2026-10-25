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左臉現瘀青又發神秘貼文？川普健康狀況再成焦點

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
川普總統在佐治亞州佩里市的佐治亞衛士中心（Guardian Centers of Georgia）舉行的競選集會上發表講話。美聯社
川普總統在佐治亞州佩里市的佐治亞衛士中心（Guardian Centers of Georgia）舉行的競選集會上發表講話。美聯社

美國新聞網站「野獸日報」報導，美國總統川普近日左側太陽穴出現明顯瘀青，又發文稱生病的人心裡夢想的只有康復，再度引發外界對他健康狀況的擔憂。

報導指出，現年80歲的川普（Donald Trump）23日現身時，左側太陽穴明顯可見一塊從顴骨頂端延伸至眉毛的瘀傷，右側太陽穴則無。

這處變色在當天拍攝的多張照片中清楚可見，而他22日離開白宮時拍攝的照片並未出現。

這塊瘀青讓外界對川普健康的揣測再起。一名社群平台X的用戶寫道：「川普眼睛旁邊的瘀傷是怎麼了？」

許多人猜測，身為美國史上就職時年齡最大的總統，川普可能跌倒了。

川普23日帶著新添瘀傷露面後不久，在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發布一條意味深長的健康訊息。他寫道：「健康的人有上千個夢想，生病的人只有一個夢想（那就是康復）！」但他未多加說明。

川普23日露面時雙手也有瘀青，他用厚厚的米色粉底來遮蓋手上反覆出現的瘀傷。長期以來，川普及其發言人一直將他的瘀青歸咎於服用阿斯匹靈（aspirin）的習慣和頻繁握手，如今連臉上也出現，讓外界再度質疑這種解釋。

白宮發言人殷格爾（Davis Ingle）在接受詢問時指控「野獸日報」（The Daily Beast）散布毫無根據的陰謀論，並形容川普頭腦敏銳、精力過人、工作勤奮不懈，而且前所未見地樂於與人接觸。

他補充道，目前川普正在「馬不停蹄地解決問題、兌現承諾，健康狀況依然極佳」。

川普 白宮 美國

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