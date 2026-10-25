不滿人類工作被搶 美退休教授數度阻擋外送機器人…首次被捕

美國賓州最大城費城1名現年78歲的退休大學教授認為機器人威脅到外送員工作，因此多次在市區阻擋Uber Eats的送貨機器人以示抗議，她本月稍早不顧警方規勸讓路而遭到逮捕。

科技新聞網站「科技時代英國版」（Tech Times UK）報導，這起事件是14日發生在費城（Philadelphia）市中心，據當地媒體報導，當時賓州大學（University of Pennsylvania）前教授馬文（Carolyn Marvin）在人行道上看見1台Uber Eats的外送機器人後，便站在其前方阻擋其通行。

警方表示，他們接獲報案後抵達現場，數度要求馬文讓開，好讓機器人完成送貨任務，但都遭到對方拒絕，於是依妨害秩序罪將她逮捕。

「費城之聲」（Philly Voice）報導，馬文表示她從幾個月前便開始在街頭阻擋外送機器人，自己已記不清做過多少次。她先前有幾次行動曾在網路上流傳，但這次是首度有警方介入。

馬文堅稱，她這麼做是一種公眾抗議形式，藉此反對在美國街頭有越來越多送貨機器人，而她的這項行動是憲法賦予的權利。

馬文告訴費城媒體6abc Action News：「我知道它們（機器人）正在搶走人類外送員的工作，所以每當我看到它們，便會站在前方阻止其前進，作為抗議。」