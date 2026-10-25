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美國佛羅里達農工大學附近爆槍響 至少12傷、含6名未成年人

中央社／ 塔拉哈西25日綜合外電報導
位於美國佛州塔拉哈西（Tallahassee）的佛羅里達農工大學校園附近昨晚發生槍擊案，當局表示至少12人受傷。圖為佛羅裡達州塔拉哈西市的佛羅裡達農工大學（Florida A&M University）校園。美聯社
位於美國佛州塔拉哈西（Tallahassee）的佛羅里達農工大學校園附近昨晚發生槍擊案，當局表示至少12人受傷。圖為佛羅裡達州塔拉哈西市的佛羅裡達農工大學（Florida A&M University）校園。美聯社

位於美國佛州塔拉哈西（Tallahassee）的佛羅里達農工大學校園附近昨晚發生槍擊案，當局表示至少12人受傷，其中11人受槍傷，目前無人遭到逮捕。

路透社報導，佛羅里達農工大學（Florida A&M University）表示，事發地點靠近培里街（Perry Street）的校區。警方統計，傷者包含6名成人及6名未成年人。

塔拉哈西警方在聲明中表示：「至少3名槍擊受害者傷勢嚴重，另外9人據報情況穩定。」

根據警方的說法，初步調查顯示，槍擊案發生前，現場曾爆發「肢體衝突」，但警方未進一步說明細節。

警察局長芮維爾（Lawrence Revell）表示：「傷者當中有兒童，讓人感到特別痛心。」

美聯社報導，芮維爾還告訴記者，目前無人被捕。

另據「紐約郵報」（New York Post）報導，當天一場校友返校派對有人起爭執，起初2、3人之間的打鬥，導致晚間8時前的這起槍擊案，最年輕中彈者僅11歲。

警方表示，暴力犯罪小組正在調查當中。

佛羅里達農工大學在社群平台X表示：「我們一直將學生及教職員的安全保障視為最優先事項。」

槍響 美國 槍擊

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