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歐巴馬助選砲轟川普 籲選民用選票帶來改變

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
美國前總統歐巴馬。美聯社
美國前總統歐巴馬。美聯社

美國前總統歐巴馬今天在俄亥俄州與密西根州出席造勢活動，並猛烈抨擊他的繼任者川普。期中選舉將於11月3日登場，民主黨希望重新奪回國會控制權。

法新社報導，目前國會參眾兩院均由川普所屬的共和黨掌控。歐巴馬（Barack Obama）在民主黨支持者中仍有相當高的人氣，他也希望藉由自身影響力為民主黨候選人爭取支持。

這位65歲的前總統在造勢活動中將生活成本上漲歸咎於川普政府。隨著燃料價格飆升，物價問題已成為選民最關切的議題之一。

歐巴馬在俄亥俄州為前聯邦參議員布朗（Sherrod Brown）助選時表示，「現任總統選擇做出一連串錯誤決策。」

「最重要的是，他決定發動一場沒人要求、也完全沒有必要的戰爭。」

歐巴馬在克里夫蘭（Cleveland）發表談話時說，「歷經了2年前所未見的混亂、殘酷、貪腐與無能的施政，你們終於有機會說『夠了』。我們要在俄亥俄州投票，帶來改變。」

之後歐巴馬轉往密西根州，為左派候選人塞德（Abdul El-Sayed）助選。塞德正與共和黨籍的羅傑斯（Mike Rogers）激烈競爭參院席次。

歐巴馬提到現任民主黨籍聯邦參議員史羅金（Elissa Slotkin）時表示，「想像一下塞德和史羅金這個夢幻組合。」

他說：「一名穆斯林男性和一名猶太女性在聯邦參議院為你們打拼。密西根州的選民，這是值得你們驕傲的事。」史羅金今年並未面臨改選。

由於兩州都已開放提前投票，歐巴馬也呼籲選民儘早投票，「不要拖延，不要猶豫」。

在俄亥俄州，布朗將挑戰現任共和黨籍聯邦參議員休斯泰德（Jon Husted）。州長選舉方面，則由民主黨籍的艾克頓（Amy Acton）對上共和黨籍的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。拉馬斯瓦米曾參加2024年總統大選。

民調顯示，民主黨候選人在這兩場選舉中略占上風，但預料選情將相當膠著。

全美民調也顯示，民主黨可望奪回聯邦眾議院掌控權，但參議院之爭仍將十分激烈。

歐巴馬 川普 民主黨

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