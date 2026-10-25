美期中選舉將登場 川普回家鄉佛州提前投票

美國期中選舉將於11月3日舉行，總統川普（Donald Trump）今天在家鄉佛羅里達州提前投票。在這次選舉中，他所屬的共和黨正努力維持國會主導權。

在前往南部喬治亞州參加造勢活動前，川普偕同妻子梅蘭妮亞（Melania）提前至投票所投下選票。

當記者詢問他是否全部票投共和黨時，他回答：「當然是。」

法新社報導，距離期中選舉僅剩10天，目前民調顯示，情勢對川普不利，預測共和黨恐失去對眾議院甚至參議院的控制權。

若國會不再由共和黨掌握，在未來兩年任期內，川普推動立法議程將受極大限制。

川普或其幕僚也可能面臨多項國會調查。民主黨人已表示，他們希望調查川普自重返白宮以來，透過家族控股公司進行的商業活動以及親信相關交易。