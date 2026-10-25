拜登、川普多次要求馬斯克開關星鏈 路透：美外交倚重民企前所未見

路透廿三日引述六位前美國高官報導，早在烏軍這次使用星鏈及星盾遭限速前，拜登政府與川普政府就多次要求美國太空探索科技公司（SpaceX）在不同國家開通或關閉星鏈。這是外媒首度披露美國政府過去對SpaceX開關星鏈要求，凸顯這兩屆政府和馬斯克關係密切，且美國政府仰賴民間、私人企業協助執行外交政策的程度前所未見。

拜登政府要求關閉星鏈，防止伊朗在葉門及黎巴嫩的區域代理人（即青年運動和真主黨）利用星鏈通訊，也曾要求對伊朗及烏克蘭開通星鏈，為反伊朗神職政權的示威者和烏軍提供支援。

據SpaceX前年提交美國商務部工業與安全局（ＢＩＳ）的文件，該公司和美國政府單位密切合作，必要時取得出口許可與保護相關技術，支持美國的國安及外交政策目標。

馬斯克旗下的SpaceX對美國國安具出乎尋常的巨大影響力，也引發部分人士質疑，究竟誰擁有相關決定權。外媒曾報導，二○二二年、即俄羅斯全面入侵烏克蘭的第一年，他下令SpaceX切斷烏軍收復的俄占區相關服務，令白宮官員大感意外。

馬斯克也曾公開表明，他拒絕烏克蘭二○二二年提出的要求，並未在克里米亞半島戰略港市塞凡堡開通星鏈，是擔心若助烏軍攻擊俄軍黑海艦隊，自己恐淪為重大戰爭行為的共犯。

美國衛星產業顧問公司Summit Ridge總裁穆西認為，馬斯克只是與政府簽訂合約的企業高層，卻做出重大外交決策；且行事難以捉摸，無法判斷是出自個人癖好或受其他影響。